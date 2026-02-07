Decidida a controlar el imperio de carreras de su familia y ganar el Campeonato Italiano de GT, Elena (Giulia Michelini) contacta a un expiloto legendario y una conductora audaz para competir en el Gran Turismo en “Motorvalley”. Ellos no solo tienen en común la atracción por la velocidad, también buscan redención. ¿Quieres conocer más detalles de la serie italiana de Netflix creada por Francesca Manieri, Gianluca Bernardini y Matteo Rovere? A continuación, te comparto la fecha de estreno, trama, lista de miembros del reparto y más.

El nuevo drama, dirigido por Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa y Lyda Patitucci a partir del guion de Francesca Manieri, Matteo Rovere, Gianluca Bernardini, Michela Straniero y Erika Z. Galli, cuenta con Luca Argentero, Giulia Michelini y Caterina Forza en los roles protagónicos.

Giovanna Mezzogiorno, Davide Donin, Ivano Chinali, Giuseppe Spata, Giancarlo Previat, Diego Ribon, Stefano Abbati, Leonardo Bianconi, Simonetta Solder, Andrea Montovoli, Simone Tonoli y Alberto Naska completan el elenco de “Motorvalley”.

En la serie italiana "Motorvalley", Elena (Giulia Michelini) recluta a Blu (Caterina Forza) y Arturo (Luca Argentero) para participar en el Campeonato Italiano de GT (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MOTORVALLEY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) y Blu (Caterina Forza) han perdido casi todo en sus vidas, pero una cosa aún los impulsa: su amor por los autos y la adrenalina. Elena, heredera de la familia Dionisi y dueña de un famoso equipo de carreras, debe recuperar su papel en el negocio familiar, ahora en manos de su hermano. Contrata a Blu, una joven impulsiva con una atracción fatal por la velocidad, y a Arturo, expiloto legendario que se retiró después de un trágico accidente, para entrenarla.

Cada uno de ellos tiene una razón para correr más rápido que los demás. ‘Motorvalley’ cuenta la historia de su viaje a través de una de las competiciones de carreras más emocionantes: el Campeonato Italiano de Gran Turismo (GT), donde los autos y las carreras no son solo una pasión compartida, sino una cuestión de vida o muerte.”

Por lo que he visto en el tráiler, Elena está decidida a recuperar el negocio de su padre y cree que Arturo es el hombre ideal para preparar a la rebelde Blu, quien heredó de su padre el talento para las carreras. Sin embargo, el camino que deben recorrer implica sacrificio y compromiso.

¿CÓMO VER “MOTORVALLEY”?

“Motorvalley” se estrenará el martes 10 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “MOTORVALLEY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MOTORVALLEY”

Luca Argentero como Arturo

Giulia Michelini como Elena

Caterina Forza como Blu Venturi

Giovanna Mezzogiorno

Davide Donin

Ivano Chinali

Giuseppe Spata

Giancarlo Previati

Diego Ribon

Stefano Abbati

Leonardo Bianconi

Simonetta Solder

Andrea Montovoli

Simone Tonoli

Alberto Naska

Andrea Montovoli como Filippo

Daniele Balconi

Andrei Nova

Alessandro Cucca

Rocío Luz

Luca Ferrini

Niko Razzetti

Stefano Pelloni

Caterina Forza interpreta a Blu Venturi, Luca Argentero interpreta a Arturo y Giulia Michelini interpreta a Elena en la serie italiana "Motorvalley" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MOTORVALLEY”?

La primera temporada de “Motorvalley”, producida por Matteo Rovere para Groenlandia Production (empresa del grupo Banijay), tiene seis episodios.

