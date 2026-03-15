La gran noche del cine mundial está por comenzar y millones de espectadores ya se preparan para seguir la ceremonia desde casa. La 98 edición de los Premios Óscar 2026 vuelve a reunir a las mayores estrellas de Hollywood en una gala que promete emoción, sorpresas y momentos memorables sobre el escenario. Para quienes se encuentran en España y buscan dónde ver los Oscars 2026 en directo este domingo 15 de marzo , existen varias opciones para seguir la ceremonia completa, desde la alfombra roja hasta la entrega de las estatuillas más importantes del cine. La transmisión oficial incluirá cobertura especial, análisis previo y la gala en vivo durante la madrugada.

Dónde ver los Oscar 2026 EN VIVO en España

En España, los Premios Óscar 2026 se podrán ver en directo a través de Movistar Plus+ , que volverá a ofrecer la retransmisión completa del evento para sus abonados. La plataforma contará con programación especial dedicada a la ceremonia, incluyendo la cobertura de la alfombra roja y comentarios previos a la gala.

La emisión permitirá seguir cada categoría en tiempo real, desde los premios técnicos hasta los más esperados como Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Película, con análisis y comentarios durante toda la noche.

Cómo ver Movistar Plus EN DIRECTO en España

Los usuarios en España pueden ver Movistar Plus+ en directo desde diferentes dispositivos. La plataforma ofrece acceso tanto desde televisión como por internet mediante su servicio de streaming.

Estas son algunas de las formas más comunes de ver Movistar Plus EN DIRECTO:

A través del decodificador de Movistar en televisión.

Desde la app de Movistar Plus+ disponible en móviles y tablets.

disponible en móviles y tablets. Mediante Smart TV compatibles .

. Desde el ordenador, ingresando a la web oficial del servicio.

De esta manera, los espectadores pueden seguir la gala de los Oscar desde cualquier lugar con conexión a internet.

Canal especial de Movistar dedicado a los Oscar

Con motivo de la ceremonia, Movistar Plus+ también suele habilitar un canal especial dedicado a los Premios de la Academia. Este espacio reúne programación relacionada con la historia del evento y con las películas nominadas en la edición actual.

Entre los contenidos disponibles destacan:

Películas nominadas y ganadoras de ediciones anteriores.

Especiales sobre la historia de los Oscar.

Programas dedicados a los actores, directores y producciones favoritas.

Este canal temático permite a los cinéfilos disfrutar de contenido relacionado con los premios durante los días previos y posteriores a la gala.

Horarios de los Oscar 2026 en España

Debido a la diferencia horaria con Estados Unidos, la ceremonia se celebrará durante la madrugada en España. Estos son los horarios aproximados de la transmisión:

22:30 horas: inicio del programa previo con análisis de las nominaciones

inicio del programa previo con análisis de las nominaciones 23:30 horas: cobertura de la alfombra roja

cobertura de la alfombra roja 00:00 horas: comienzo oficial de la gala de los Premios Óscar 2026

A partir de ese momento comenzará la entrega de premios que se extenderá durante varias horas hasta conocer a los grandes ganadores de la noche.