En sólo cuatro episodios, “Muerte por un rayo” nos relatará cómo la vida del presidente estadounidense James A. Garfield se apagó a manos de su admirador Charles J. Guiteau. Debido a que este drama, basado en un suceso histórico marca la política del país norteamericano, te doy a conocer quiénes conforman el elenco.

Es preciso mencionar que esta producción se basa en la novela “Destiny of the Republic”, de la escritora y periodista estadounidense Candice Millard. En su libro, publicado el 20 de septiembre de 2011, narra la vida y el asesinato del vigésimo mandatario de los Estados Unidos, así como la vida de su asesino. La obra ganó el Premio Edgar al Mejor Libro de No Ficción sobre Crímenes en 2012.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MUERTE POR UN RAYO”?

A continuación, los actores y personajes que aparecen en la miniserie “Muerte por un rayo” (en su idioma original: “Death by Lightning”):

MICHAEL SHANNON COMO JAMES A. GARFIELD

En "Muerte por un rayo", Michael Shannon es James A. Garfield (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Michael Shannon interpreta a James A. Garfield, el vigésimo presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupó desde marzo de 1881 hasta su muerte en septiembre de ese mismo año, tras ser tiroteado dos meses antes.

Datos del actor

Nombre completo: Michael Corbett Shannon

Michael Corbett Shannon Fecha y año de nacimiento: 7 de agosto de 1974

7 de agosto de 1974 Conocido por: “Revolutionary Road”, “99 Homes”, “Nocturnal Animals”, “La forma del agua” y “The Bikeriders”.

MATTHEW MACFADYEN COMO CHARLES J. GUITEAU

En "Muerte por un rayo", Matthew Macfadyen es Charles J. Guiteau (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Matthew Macfadyen interpreta a Charles J. Guiteau, el estadounidense que asesinó a James A. Garfield. Fue un abogado fracasado y con problemas mentales, pues creía delirantemente haber desempeñado un papel fundamental en la victoria electoral de Garfield, por lo que merecía ser recompensado con un consulado.

Datos del actor

Nombre completo: David Matthew Macfadyen

David Matthew Macfadyen Fecha y año de nacimiento: 17 de octubre de 1974

17 de octubre de 1974 Conocido por: “Orgullo y prejuicio”, “Succession”, “Criminal Justicie”, “Quiz” y “Deadpool and Wolverine”.

NICK OFFERMAN COMO CHESTER A. ARTHUR

En "Muerte por un rayo", Nick Offerman es Chester A. Arthur (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Nick Offerman interpreta a Chester A. Arthur, vigésimo primer presidente de los Estados Unidos, cargo que ocupó de 1881 a 1885. Fue un republicano que fue el vigésimo vicepresidente durante la presidencia de James A. Garfield, pero tras la muerte de este asumió la presidencia.

Datos del actor

Nombre completo: Nicholas David Offerman

Nicholas David Offerman Fecha y año de nacimiento: 26 de junio de 1970

26 de junio de 1970 Conocido por: “Parks and Recreation”, “Fargo”, “Pam & Tommy”, “The Last of Us”, entre otros títulos.

BETTY GILPIN COMO LUCRECIA GARFIELD

En "Muerte por un rayo", Betty Gilpin es Lucrecia Garfield (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Betty Gilpin interpreta a Lucrecia Garfield, esposa de James A. Garfield y primera dama de los Estados Unidos desde marzo hasta septiembre de 1881.

Datos de la actriz

Nombre completo: Elizabeth “Betty” Gilpin

Elizabeth “Betty” Gilpin Fecha y año de nacimiento: 21 de julio de 1986

21 de julio de 1986 Conocido por: “GLOW”, “Nurse Jackie”, “Mrs. Davis” y “The Hunt”.

BRADLEY WHITFORD COMO JAMES BLAINE

En "Muerte por un rayo", Bradley Whitford es James Blaine (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Bradley Whitford interpreta a James Blaine, estadista y político republicano estadounidense que representó a Maine en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 1863 a 1876, fue presidente de la Cámara de 1869 a 1875 y Senador de 1876 a 1881. Fue una figura prominente en la facción moderada del Partido Republicano.

Datos del actor

Nombre completo: Bradley Whitford

Bradley Whitford Fecha y año de nacimiento: 10 de octubre de 1959

10 de octubre de 1959 Conocido por: “El ala oeste de la Casa Blanca”, “The Good Guys”, “The Mentalist”, “The Post” y “Godzilla: King of the Monsters”.

SHEA WHIGHAM COMO ROSCOE CONKLING

En "Muerte por un rayo", Shea Whigham es Roscoe Conkling (Foto: Bighead Littlehead / Pioneer Stillking Films / Slater Hall Productions / Origo Catering)

Shea Whigham interpreta a Roscoe Conkling, abogado y político republicano estadounidense que representó a Nueva York en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Fue líder de la facción republicana Stalwart y una figura dominante en el Senado durante la década de 1870.

Datos del actor

Nombre completo: Shea Whigham

Shea Whigham Fecha y año de nacimiento: 5 de enero de 1969

5 de enero de 1969 Conocido por: “Boardwalk Empire”, “True Detective”, “Fargo”, “El lobo de Wall Street” y “Joker”.

COMPLETAN EL ELENCO

Barry Shabaka Henley como Blanche Bruce

Paula Malcomson como Franny Scoville

Tuppence Middleton como Kate Chase Sprague

Laura Marcus como Mollie Garfield

Vondie Curtis-Hall como Frederick Douglass

Željko Ivanek como el doctor Willard Bliss

Archie Fisher como Joe Brown

Kyle Soller como Robert Todd Lincoln

Ben Miles como George Scoville

Madeleine Crow como Mary Scoville

Evelyn Crow como Bertha Scoville

Shaun Parkes como el Dr. Charles Purvis

Alistair Petrie como John Sherman

