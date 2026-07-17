Cuando los caminos de una heredera de un conglomerado empresarial y directora ejecutiva de un hotel que posee el don sobrenatural de ver fantasmas, y un fiscal que investiga casos de asesinato sin resolver y le teme a los espíritus, se cruzan, sus vidas dan un giro inesperado y se unen para resolver algunos misterios en “Muertos de amor” (“Spooky in Love” en inglés “Ossakhan Yeonae” en su idioma original). Entre más tiempo pasan juntos, menos pueden negar lo que sienten. Entonces, ¿quiénes conforman el reparto principal de la nueva serie coreana de Netflix? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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Los doce episodios de esta comedia romántica sobrenatural basada en la película “Spellbound” se grabaron entre noviembre de 2025 y julio de 2026. El estreno está programado para el 18 de julio de 2026 a través de tvN en Corea del Sur y en Netflix para el público internacional.

Park Eun-bin y Yang Se-jong son los protagonistas de “Muertos de amor”, dirigida por Lee Min Soo (“Resident Playbook”) y escrita por la guionista Choi Jung Mi (“Shoot My Heart”). Mientras que Ong Seong-wu, Jo Hye-joo, Ye Soo-jung, Baek Ji-won, Kim Min-ho, Kim Do-wan y Lee Jun-hyeok también son parte del elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “MUERTOS DE AMOR”

1. Park Eun-bin como Cheon Yeo-ri

Park Eun-bin, conocida por protagonizar series como “Hot Stove League”, “Do You Like Brahms?”, “El afecto del rey”, “Woo, una abogada extraordinaria” y “El naufragio de una diva”, asume el papel de Cheon Yeo-ri, la heredera de uno de los conglomerados más importantes de Corea y la directora ejecutiva de un hotel de lujo. Aunque parece tenerlo todo, esconde un secreto fatal: puede ver fantasmas.

Park Eun-bin es la protagonista de la comedia romántica de terror coreana "Muertos de amor", dirigida por Lee Min Soo y escrita por Choi Jung Mi (Foto: tvN / Netflix)

2. Yang Se-jong como Ma Kang-uk

Yang Se-jong, que fue parte de “Romantic Doctor, Teacher Kim”, “Saimdang, Light’s Diary”, “La temperatura del amor”, “My Country” y “¡Doona! “, da vida a Ma Kang-uk, un brillante fiscal de la Fiscalía del Distrito de Seúl que fue degradado al grupo de trabajo de casos sin resolver luego de acusar de asesinato al hijo de un importante político. Mientras investiga el caso de un cadáver abandonado conoce a Cheon Yeo-ri y se enamora de ella.

Park Eun-bin interpreta a Cheon Yeo-ri y Yang Se-jong interpreta a Ma Kang-uk en la comedia romántica coreana "Muertos de amor", que se estrena el 18 de julio (Foto: tvN / Netflix)

3. Ong Seong-wu como Kang Min-hwan

Ong Seong-wu, que participó en las series “Moment at Eighteen”, “18 Again”, “The Probability of Going From Friends to Lovers”, “Would You Like a Cup of Coffee?”, “Nam-soon, una chica superfuerte” y “Un novio por suscripción”, interpreta a Kang Min-hwan, heredero del prestigioso grupo hotelero coreano CL Hotel & Resort Group y director ejecutivo del hotel CL Raymond.

Ong Seong-wu interpreta a Kang Min-hwan, que en realidad es un hombre temible y lleno de ambición, en la comedia romántica de terro coreana "Muertos de amor" (Foto: tvN / Netflix)

4. Jo Hye-joo como Cheon Ha-ri

Jo Hye-joo, que fue parte de producciones como “Memorist”, “A Love So Beautiful”, “Reborn Rich”, “La pensión romántica secreta “, “Mi adorable demonio” y “Querida Hyeri”, asume el rol de Cheon Ha-ri en “Spooky in Love”. Se trata de la prima menor de Yeo-ri.

5. Ye Soo-jung como Baek Gyeong-ja

Ye Soo-jung, que apareció película como “Boksoon debe morir”, “Project Silence”, “An Old Lady”, “Again”, “Intruder”, “Along With the Gods: The Last 49 Days”, “Land of Happiness”, “Her Story”, “Along With the Gods: The Two Worlds” y “Train to Busan”, interpreta a Baek Gyeong-ja, la abuela de Yeo-ri y presidenta del Reina Hotel & Resort.

Ye Soo-jung da vida a Baek Gyeong-ja, la abuela de Yeo-ri, en la serie surcoreana "Muertos de amor" (Foto: tvN / Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Spooky in Love”:

Baek Ji-won como Ok Gye-hee

Lee Chang-hoon como Go Pil-dong

Kim Min-ho como Son Hyeong-min

Kim Seo-ra como Song Hee-won

Kim Do-wan como Park Seung-jae

Lee Jun-hyeok como Bong Ji-wook

Kim Han-na como Um Ji-soo

Kim Min-cheol como Ji-hwan

Cha Mi-kyung como Paeng Myo-sun

¿DE QUÉ TRATA “MUERTOS DE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Muertos de amor”, esta serie coreana es “un drama romántico de misterio e investigación sobre una heredera de hotel con la capacidad de ver fantasmas y un fiscal apasionado que se unen en una caótica colaboración. La heredera es atormentada cada noche por los espíritus inquietos de personas que murieron injustamente, mientras que el fiscal trabaja incansablemente para resolver casos de asesinato sin resolver, enfrentándose juntos a los males ocultos de la sociedad.”

¿CÓMO VER “MUERTOS DE AMOR”?

“Muertos de amor” se estrenará el sábado 18 de julio de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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