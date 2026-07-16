Cheon Yeo-ri (Park Eun-bin), una heredera de un conglomerado empresarial y directora ejecutiva de un hotel que posee el don sobrenatural de ver fantasmas, y Ma Kang-uk (Yang Se-jong), un fiscal que investiga casos de asesinato sin resolver y le teme a los espíritus, son los protagonistas de “Muertos de amor” (“Spooky in Love” en inglés “Ossakhan Yeonae” en su idioma original), la nueva serie surcoreana que llega a Netflix. Al tocarse por accidente, descubren que pueden comunicarse con los muertos y forman una alianza para resolver algunos misterios. ¿Quiénes completan el reparto principal?

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Esta comedia romántica sobrenatural dirigida por Lee Min Soo (“Resident Playbook”) a partir del guion de Choi Jung Mi (“Shoot My Heart”) mezcla misterio, humor y romance a medida que estos dos personajes opuestos se ven envueltos en situaciones caóticas y desarrollan sentimientos el uno por el otro.

Además de Park Eun-bin y Yang Se-jong, el elenco de “Muertos de amor” lo conforman actores como Ong Seong-wu, Jo Hye-joo, Ye Soo-jung, Baek Ji-won, Kim Min-ho, Kim Do-wan y Lee Jun-hyeok, entre otros.

¿EN QUÉ SE BASA “SPOOKY IN LOVE”?

“Muertos de amor” se basa en la película “Spellbound”, también conocida como “My Girlfriend Can See Ghosts”. Esta comedia romántica de terror de 2011 fue protagonizada por Son Ye-jin y Lee Min-ki, mientras que Hwang In-ho se encargó de la dirección y el guion.

Cheon Yeo-ri (Park Eun-bin) comparte su don con Ma Kang-uk (Yang Se-jong) tras un leve roce de manos en la serie surcoreana "Muertos de amor", que se estrena el 18 de julio (Foto: tvN / Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “MUERTOS DE AMOR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Muertos de amor”, esta serie coreana es “un drama romántico de misterio e investigación sobre una heredera de hotel con la capacidad de ver fantasmas y un fiscal apasionado que se unen en una caótica colaboración. La heredera es atormentada cada noche por los espíritus inquietos de personas que murieron injustamente, mientras que el fiscal trabaja incansablemente para resolver casos de asesinato sin resolver, enfrentándose juntos a los males ocultos de la sociedad.”

Por lo visto en el tráiler, un roce accidental entre las manos de los protagonistas lo cambia todo. Debido a esto, se desata un poder especial que los obliga a unirse para resolver crímenes y misterios.

El avance también muestra el divertido contraste entre ambos personajes principales. Aunque ellos declaran firmemente que el otro no es para nada su tipo, no pueden evitar sentirse atraídos.

¿CÓMO VER “MUERTOS DE AMOR”?

“Muertos de amor” se estrenará el sábado 18 de julio de 2026 en Netflix. Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

En Corea del Sur, “Spooky in Love”, también conocida como “Chilling Romance” se emitirá los sábados y domingos a partir del 18 de julio de 2026 en tvN.

TRÁILER DE “SPOOKY IN LOVE”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MUERTOS DE AMOR”

Park Eun-bin como Cheon Yeo-ri

Yang Se-jong como Ma Kang-uk

Ong Seong-wu como Kang Min-hwan

Jo Hye-joo como Cheon Ha-ri

Ye Soo-jung como Baek Gyeong-ja

Baek Ji-won como Ok Gye-hee

Kim Min-ho como Son Hyeong-min

Kim Do-wan como Park Seung-jae

Lee Jun-hyeok como Bong Ji-wook

Cha Mi-kyung como Paeng Myo-sun

Park Eun-bin es la protagonista de la comedia romántica de terror coreana "Muertos de amor", dirigida por Lee Min Soo y escrita por Choi Jung Mi (Foto: tvN / Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MUERTOS DE AMOR”?

“Muertos de amor”, producida por las compañías CJ ENM, CJ ENM Studios, B.pic y Sangsang Film, tiene doce episodios. Cada episodio tendrá una duración de 70 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “SPOOKY IN LOVE”?

El rodaje principal de “Muertos de amor” comenzó en noviembre de 2025 y concluyó a principios de julio de 2026. La grabaciones se realizaron en varias locaciones de Singapur, incluyendo Lau Pa Sat y el paseo marítimo de Marina Bay.

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