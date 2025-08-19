La temporada 3 de “Muertos S.L.” (en inglés: “Death Inc.“) es uno de los lanzamientos más llamativos de Netflix en agosto del 2025, teniendo en cuenta el traslado definitivo de la serie española de Movistar Plus a la plataforma de streaming de la “N” roja. Así, si quieres conocer a los actores y personajes de los nuevos episodios de la producción, esta nota es para ti. A continuación, descubre quién es quién en la tercera entrega del show televisivo.

Vale precisar que la trama de la serie continúa exactamente donde terminó la segunda temporada: es decir, con Vanesa Hernández tomando el control de la funeraria.

Por lo tanto, la empresa deja de estar bajo el mando de Doña Nieves para quedar en manos de esta nueva directora, quien anteriormente trabajaba para la competencia y es la archienemiga de Dámaso Carrillo.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Muertos S.L.”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “MUERTOS S.L.”?

1. Carlos Areces como Dámaso Carrillo

Empiezo la lista con el protagonista de la serie de Netflix: Dámaso Carrillo. Si bien a él lo conocimos como la mano derecha del fundador de la funeraria Torregrosa, ahora debe enfrentar el desafío de trabajar bajo las órdenes de su antigua rival.

El actor que lo interpreta es Carlos Areces, a quien también hemos visto en producciones como "Las brujas de Zugarramurdi“, ”Balada triste de trompeta" y "Los amantes pasajeros“.

Carlos Areces como Dámaso Carrillo en una escena de la temporada 3 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

2. Amaia Salamanca como Vanesa Hernández

Vanesa Hernández es la nueva directora de la funeraria y, por lo tanto, el motor de varios conflictos a lo largo de esta temporada.

La actriz que nuevamente se pone en la piel del personaje es Amaia Salamanca. En su filmografía, destacan los títulos: "Fuga de cerebros“, ”Los hombres de Paco" y "Lo dejo cuando quiera“.

Amaia Salamanca como Vanesa Hernández en una escena de la temporada 3 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

3. Ascen López como Nieves Torralba

Nieves Torralba es la viuda de Gonzalo Torregrosa y la antigua directora de la funeraria... antes de que Vanesa asuma este cargo.

Está interpretada por Ascen López, actriz reconocida por proyectos como "Machos alfa“, ”Mentiras" y "Laura y el misterio de la novia que esperó demasiado“.

Ascen López como Nieves Torralba en una escena de la temporada 3 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

4. Diego Martín como José Miguel “Chemi” Fondao

José Miguel “Chemi” Fondao es el yerno de Nieves y un personaje que suele complicar las operaciones diarias de la funeraria.

Diego Martín como José Miguel “Chemi” Fondao en una escena de la temporada 3 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

5. Salva Reina como Nino

Nino es el chófer de la funeraria y quien protagoniza varias situaciones cómicas de la serie.

Salva Reina como Nino en una escena de la temporada 3 de la serie española "Muertos S.L." (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de la temporada 3 de “Muertos S.L.”:

6. Aitziber Garmendia como Olivia , la recepcionista de la funeraria

, la recepcionista de la funeraria 7. Adriana Torrebejano como Manuela , la empleada que no teme enfrentarse a las injusticias laborales

, la empleada que no teme enfrentarse a las injusticias laborales 8. Gerald B. Fillmore como Abel Aguado , el tanatopráctico de la funeraria

, el tanatopráctico de la funeraria 9. Roque Ruiz como Pablo Morales , el empleado que sigue los pasos de Dámaso

, el empleado que sigue los pasos de Dámaso 10. Lorea Intxausti como Laia , otra de las trabajadoras de la funeraria

, otra de las trabajadoras de la funeraria 11. Manolo Cal como Anselmo , el cremador de la funeraria

, el cremador de la funeraria 12. Bárbara Santa-Cruz como Milagros Torregrosa Torralba , una de las hijas del fundador de la funeraria

, una de las hijas del fundador de la funeraria 13. Lucía Quintana como Pilar Torregrosa Torralba, la segunda hija del fundador de la funeraria

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí