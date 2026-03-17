Luego de un asesinato que destruye las vidas de tres amigas, su vínculo de décadas se pone a prueba cuando la investigación revela verdades impactantes en “Mujeres imperfectas” (“Imperfect Women” en su idioma original). Varias cosas no encajan en la historia que la víctima compartía con su grupo, pero ¿por qué escondía tantos secretos? ¿Quién es responsable de su muerte? ¿Qué secretos esconden sus amigas? ¿Qué es lo que realmente las unía? Si quieres conocer más detalles sobre la nueva serie de Apple TV, te comparto la fecha de estreno, la trama, reparto y más datos relevantes.

El thriller psicológico, creado por Annie Weisman, quien también es la showrunner, tiene como protagonistas a Elisabeth Moss, Kerry Washington, Kate Mara, Joel Kinnaman y Corey Stoll. A ellos se unen, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz, Wilson Bethel y Sherri Saum.

¿EN QUÉ SE BASA “IMPERFECT WOMEN”?

“Mujeres imperfectas” está basada en una novela homónima de Araminta Hall, periodista, profesora y escritora que publicó su primera novela en 2011. Hall publicó “Imperfect Women” en 2020.

Eleanor (Kerry Washington) y Mary (Elisabeth Moss) en el funeral de su amiga en la serie de suspenso psicológico "Mujeres imperfectas" (Foto: Apple TV)

¿DE QUÉ TRATA “MUJERES IMPERFECTAS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Apple TV, “‘Mujeres imperfectas’ explora un crimen que hace saltar por los aires las vidas de tres mujeres cuya amistad se remonta a décadas. Este poco ortodoxo thriller aborda la culpa y la venganza, el amor y la traición, además de los compromisos que nos vemos obligados a tomar y que cambian para siempre nuestras vidas. A medida que la investigación avanza, se desvela la verdad sobre cómo hasta las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen.”

Por lo que he visto en el tráiler, Nancy, Eleanor y Mary han sido amigas desde la universidad, pero tras la inesperada muerte de la primera, las otras dos descubren que tras años de conocerse, en realidad no conocían a Nancy. La investigación saca a la luz la verdadera cara de Robert, el esposo de la víctima y su vínculo con Eleanor.

En medio del caos, salen a la luz más secretos de Nancy y las amigas deben responder a las preguntas de los oficiales encargados de la investigación. ¿Qué es lo que realmente pasó con Nancy?

¿CÓMO VER “MUJERES IMPERFECTAS”?

“Mujeres imperfectas” se estrenará el miércoles 18 de marzo de 2026 en Apple TV, por lo tanto, para ver el nuevo thriller psicológico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “IMPERFECT WOMEN”

ACTORES Y PERSONAJES DE “MUJERES IMPERFECTAS”

Elisabeth Moss como Mary

Kerry Washington como Eleanor

Kate Mara como Nancy

Joel Kinnaman como Robert

Corey Stoll como Howard

Sandrine Holt como Jenny

Rome Flynn como Jordan

Ana Ortiz como el detective Ganz

Sherri Saum como Zoe

Wilson Bethel como Scott

Keith Carradine como RL Hennessy

Jackson Kelly como Marcus

Leslie Odom Jr. como Donovan

El matrimonio de Robert (Joel Kinnaman) y Nancy (Kate Mara) no es lo que parece en la serie de suspenso psicológico "Mujeres imperfectas" (Foto: Apple TV)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “IMPERFECT WOMEN”?

“Mujeres imperfectas”, que cuenta con Pilar Savone, Lindsey McManus, Elisabeth Moss, Annie Weisman, Kerry Washington, Araminta Hall, Lesli Linka Glatter y Kay Oyegun como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “MUJERES IMPERFECTAS”?

El rodaje de “Imperfect Women”, producida por Parasox, Simpson Street, Love & Squalor Pictures, 20th Television y Apple Studios, comenzó en mayo de 2025 en Los Ángeles.

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