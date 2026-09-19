Basada en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesław Prus, “La muñeca” (“The Doll” en inglés y “Lalka” en su idioma original) es una serie polaca de Netflix que se ambienta en la década de 1870, en pleno siglo XIX, y se desarrolla principalmente en la ciudad de Varsovia. Los protagonistas son Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), un comerciante ambicioso que se obsesiona con pertenecer a la alta sociedad, e Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), mujer de la aristocracia de carácter inquebrantable. ¿Quiénes completan el reparto principal?

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El drama histórico, que fue dirigido por Paweł Maślona a partir del guion de Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz y Paweł Maślona, y cuenta con Michał Kwieciński y Jan Kwieciński como productores, tiene seis episodios y se grabó en el Palacio Nieborów y la calle Szajnocha en Wrocław, el Palacio Karol Poznański en Łódź y el casco antiguo de Lublin.

“The Doll”, que explora temas como el conflicto de clases, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época, también cuenta con las actuaciones de Dariusz Chojnack, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Maria Kania, Piotr Pacek, Magdalena Cielecka, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Monika Frajczyk y Mateusz Król.

LISTA ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MUÑECA”

1. Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka

Sandra Drzymalska, que apareció en las “The Teacher”, “Ultraviolet”, “Our Century”, “The Woods”, “Angel of Death”, “Sexify” y “The Breslau Murders”, interpreta a Izabela Łęcka, una bella aristócrata, orgullosa y distante que ha crecido rodeada de lujos exagerados. Su mundo comienza a cambiar cuando su familia tiene problemas económicos.

Cuando los sueños de Izabela de viajar a París se esfuman, convierte el deseo de Stanisław en una oportunidad para cumplir sus ambiciones literarias.

Sandra Drzymalska da vida a Izabela Łęcka, quien anhela cierta independencia y tiene ambiciones de escritora, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

2. Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski

Tomasz Schuchardt, que fue parte de producciones como “High Water”, “Below The Surface”, “Doppelgänger”, “Divorce”, “Ministranci” y “Czarne stokrotki”, asume el papel de Stanisław Wokulski, el comerciante ambicioso que se obsesiona con Izabela y utiliza su riqueza y estatus como herramientas de entrada a la élite, desafiando las barreras sociales.

Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca". Su ambición y su vida entera terminan desmoronándose debido a su obsesión ciega por conquistar a Izabela (Foto: Netflix)

3. Dariusz Chojnack como Ignacy Rzecki

Dariusz Chojnack, que participó en “Time of Honor”, “Angel of Death”, “Mother’s Day”, “Wataha”, “‘Fugue” y “Matylda”, da vida a Ignacy Rzecki en “La muñeca”. Se trata del fiel amigo, gerente de la tienda y mano derecha de Stanisław en los negocios.

Dariusz Chojnack interpreta a Ignacy Rzecki, un hombre leal y un romántico de la vieja escuela, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

4. Jacek Braciak como Tomasz Łęcki

Jacek Braciak, que fue parte de producciones como “The Master”, “Retrieval”, “Katyń”, “Little Rose”, “Traffic Department”, “The Mighty Angel”, “I’ll Find You”, “Leave No Traces” y “My Wonderful Life”, asume el rol de Tomasz Łęcki, el aristócrata padre de Izabela que perdió su fortuna debido a sus malas decisiones en los negocios y a su extravagante estilo de vida.

Julia Wyszyńska como Florentyna, Jacek Braciak como Tomasz Łęcki, Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka en una escena de la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

5. Magdalena Cielecka como Kazimiera Wąsowska

Magdalena Cielecka, actriz polaca nominada cinco veces a los Polish Film Award que ganó el Premio de la Academia Polaca a la Mejor Actriz por su interpretación en la película dramática histórica de 2023, “Anxiety”, interpreta a Kazimiera Wąsowska, una viuda rica y una aristócrata de mente moderna.

Magdalena Cielecka da vida a Kazimiera Wąsowska, una mujer independiente, inteligente y libre de las ataduras morales tradicionales de la época, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Doll”:

Julia Wyszyńska como Florentyna

Maria Kania como Marianna

Piotr Pacek como Starski

Piotr Adamczyk como Krzeszowski

Agnieszka Grochowska

Monika Frajczyk

Mateusz Król como Julian Ochocki

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasławska

Mirosław Zbrojewicz

Andrzej Deskur

Juliusz Chrząstowski

Radosław Krzyżowski

Henryk Niebudek

¿DE QUÉ TRATA “LA MUÑECA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La muñeca”, “movido por su irrefrenable ambición, Stanisław está decidido a ascender en la escalera social, y su obsesión por Izabela se convierte en el umbral que debe cruzar para entrar al mundo que tanto desea. Izabela, por su lado, quiere escapar de la rigidez de la aristocracia y forjarse un lugar en la cambiante sociedad polaca.

El poderoso vínculo entre ellos atraviesa una profunda brecha de clase, la obsesión, la sed de libertad y el poder seductor del dinero, en esta reinterpretación contemporánea de un clásico de la literatura polaca.”

¿CÓMO VER “LA MUÑECA”?

“La muñeca” se estrenó el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie polaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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