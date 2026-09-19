Tomasz Schuchardt interpreta a Stanisław Wokulski y Sandra Drzymalska interpreta a Izabela Łęcka en la serie polaca "La muñeca", que se estrenó el 16 de septiembre (Foto: Netflix)
Tomasz Schuchardt interpreta a Stanisław Wokulski y Sandra Drzymalska interpreta a Izabela Łęcka en la serie polaca "La muñeca", que se estrenó el 16 de septiembre (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Basada en la clásica novela polaca “Lalka” de Bolesław Prus, “” (“The Doll” en inglés y “Lalka” en su idioma original) es una que se ambienta en la década de 1870, en pleno siglo XIX, y se desarrolla principalmente en la ciudad de Varsovia. Los protagonistas son Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt), un comerciante ambicioso que se obsesiona con pertenecer a la alta sociedad, e Izabela Łęcka (Sandra Drzymalska), mujer de la aristocracia de carácter inquebrantable. ¿Quiénes completan el reparto principal?

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El drama histórico, que fue dirigido por Paweł Maślona a partir del guion de Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz y Paweł Maślona, y cuenta con Michał Kwieciński y Jan Kwieciński como productores, tiene seis episodios y se grabó en el Palacio Nieborów y la calle Szajnocha en Wrocław, el Palacio Karol Poznański en Łódź y el casco antiguo de Lublin.

”, que explora temas como el conflicto de clases, el amor no correspondido y las tensiones sociales de la época, también cuenta con las actuaciones de Dariusz Chojnack, Jacek Braciak, Julia Wyszyńska, Maria Kania, Piotr Pacek, Magdalena Cielecka, Piotr Adamczyk, Agnieszka Grochowska, Monika Frajczyk y Mateusz Król.

LISTA ACTORES Y PERSONAJES DE “LA MUÑECA”

1. Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka

Sandra Drzymalska, que apareció en las “The Teacher”, “Ultraviolet”, “Our Century”, “The Woods”, “Angel of Death”, “Sexify” y “The Breslau Murders”, interpreta a Izabela Łęcka, una bella aristócrata, orgullosa y distante que ha crecido rodeada de lujos exagerados. Su mundo comienza a cambiar cuando su familia tiene problemas económicos.

Cuando los sueños de Izabela de viajar a París se esfuman, convierte el deseo de Stanisław en una oportunidad para cumplir sus ambiciones literarias.

Sandra Drzymalska da vida a Izabela Łęcka, quien anhela cierta independencia y tiene ambiciones de escritora, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)
Sandra Drzymalska da vida a Izabela Łęcka, quien anhela cierta independencia y tiene ambiciones de escritora, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

2. Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski

Tomasz Schuchardt, que fue parte de producciones como “High Water”, “Below The Surface”, “Doppelgänger”, “Divorce”, “Ministranci” y “Czarne stokrotki”, asume el papel de Stanisław Wokulski, el comerciante ambicioso que se obsesiona con Izabela y utiliza su riqueza y estatus como herramientas de entrada a la élite, desafiando las barreras sociales.

Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca". Su ambición y su vida entera terminan desmoronándose debido a su obsesión ciega por conquistar a Izabela (Foto: Netflix)
Tomasz Schuchardt como Stanisław Wokulski en la serie polaca "La muñeca". Su ambición y su vida entera terminan desmoronándose debido a su obsesión ciega por conquistar a Izabela (Foto: Netflix)

3. Dariusz Chojnack como Ignacy Rzecki

Dariusz Chojnack, que participó en “Time of Honor”, “Angel of Death”, “Mother’s Day”, “Wataha”, “‘Fugue” y “Matylda”, da vida a Ignacy Rzecki en “La muñeca”. Se trata del fiel amigo, gerente de la tienda y mano derecha de Stanisław en los negocios.

Dariusz Chojnack interpreta a Ignacy Rzecki, un hombre leal y un romántico de la vieja escuela, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)
Dariusz Chojnack interpreta a Ignacy Rzecki, un hombre leal y un romántico de la vieja escuela, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

4. Jacek Braciak como Tomasz Łęcki

Jacek Braciak, que fue parte de producciones como “The Master”, “Retrieval”, “Katyń”, “Little Rose”, “Traffic Department”, “The Mighty Angel”, “I’ll Find You”, “Leave No Traces” y “My Wonderful Life”, asume el rol de Tomasz Łęcki, el aristócrata padre de Izabela que perdió su fortuna debido a sus malas decisiones en los negocios y a su extravagante estilo de vida.

Julia Wyszyńska como Florentyna, Jacek Braciak como Tomasz Łęcki, Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka en una escena de la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)
Julia Wyszyńska como Florentyna, Jacek Braciak como Tomasz Łęcki, Sandra Drzymalska como Izabela Łęcka en una escena de la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

5. Magdalena Cielecka como Kazimiera Wąsowska

Magdalena Cielecka, actriz polaca nominada cinco veces a los Polish Film Award que ganó el Premio de la Academia Polaca a la Mejor Actriz por su interpretación en la película dramática histórica de 2023, “Anxiety”, interpreta a Kazimiera Wąsowska, una viuda rica y una aristócrata de mente moderna.

Magdalena Cielecka da vida a Kazimiera Wąsowska, una mujer independiente, inteligente y libre de las ataduras morales tradicionales de la época, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)
Magdalena Cielecka da vida a Kazimiera Wąsowska, una mujer independiente, inteligente y libre de las ataduras morales tradicionales de la época, en la serie polaca "La muñeca" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Doll”:

  • Julia Wyszyńska como Florentyna
  • Maria Kania como Marianna
  • Piotr Pacek como Starski
  • Piotr Adamczyk como Krzeszowski
  • Agnieszka Grochowska
  • Monika Frajczyk
  • Mateusz Król como Julian Ochocki
  • Małgorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasławska
  • Mirosław Zbrojewicz
  • Andrzej Deskur
  • Juliusz Chrząstowski
  • Radosław Krzyżowski
  • Henryk Niebudek

¿DE QUÉ TRATA “LA MUÑECA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La muñeca”, “movido por su irrefrenable ambición, Stanisław está decidido a ascender en la escalera social, y su obsesión por Izabela se convierte en el umbral que debe cruzar para entrar al mundo que tanto desea. Izabela, por su lado, quiere escapar de la rigidez de la aristocracia y forjarse un lugar en la cambiante sociedad polaca.

El poderoso vínculo entre ellos atraviesa una profunda brecha de clase, la obsesión, la sed de libertad y el poder seductor del dinero, en esta reinterpretación contemporánea de un clásico de la literatura polaca.

¿CÓMO VER “LA MUÑECA”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie polaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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