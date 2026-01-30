La vida de la talentosa actriz canadiense Catherine O’Hara se apagó este 30 de enero de 2026, a los 71 años. Si bien alcanzó fama mundial como la madre de Kevin en “Mi pobre angelito”, la también guionista y humorista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión. Sus últimas apariciones fueron en 2025, cuando actuó en “The Studio” como Patty Leigh y “The Last of Us” como Gail, y un año antes formó parte del elenco de “Beetlejuice Beetlejuice”, “Argylle” y “Robot salvaje”. Por esta razón, te damos a conocer las películas en las que ha participado la ganadora de un Globo de Oro y un Premio Emmy por la serie “Schitt’s Creek” (2020).

LAS PELÍCULAS EN LAS QUE HA BRILLADO CATHERINE O’HARA

La muerte de Catherine O’Hara deja un profundo impacto en la industria del entretenimiento y en generaciones que crecieron con sus películas. Hagamos un repaso de los filmes en los que destacó la querida actriz.

“Beetlejuice” (1988)

“Beetlejuice” sigue a un matrimonio de fantasmas que contrata los servicios de Bitelchus, un especialista en asustar mortales, con el único fin de que ahuyente a los nuevos propietarios de su querida casa Victoriana.

Papel de Catherine O’Hara: Delia Deetz

“Mi pobre angelito” y su secuela (1990 y 1992)

“Mi pobre angelito” (en inglés: “Home Alone”) sigue a Kevin McAllister, un niño de ocho años que es miembro de una familia numerosa, que se queda accidentalmente abandonado en su casa cuando todos se van de vacaciones a Francia. En ese contexto, el menor debe valerse de sí mismo para protegerse de dos bribones que llegan a robar.

Papel de Catherine O’Hara: Kate McCallister, la madre de Kevin

“Orange County” (2002)

“Orange County” nos presenta a Colin Hanks, un brillante joven del condado de Orange que desea ingresar en la universidad de Stanford y convertirse en escritor, pero su solicitud de ingreso cae en manos de un despistado tutor que la extravía. Lejos de rendirse, buscará conseguir su propósito con la ayuda de su novia y de su hermano.

Papel de Catherine O’Hara: Cindy Brumder

“Temple Grandin” (2010)

“Temple Grandin” (2010) es una película biográfica, que nos presenta a Temple Grandin, una mujer autista que revolucionó las prácticas del manejo de animales en ranchos ganaderos y mataderos.

Papel de Catherine O’Hara: Ann, la tía de Temple y hermana de Eustacia

“Penélope” (2006)

Penélope es una joven nacida en el seno de una familia de clase alta, pero que pesa sobre ella una maldición que sólo puede romperse casándose con un hombre de su misma condición social. Se trata de su nariz que asemeja al hocico de un cerdo.

Papel de Catherine O’Hara: Jessica Wilhern

“Argylle” (2024)

“Argylle” sigue a Elly Conway, una introvertida escritora y amante de los gatos, cuyas novelas de espías - protagonizadas por el agente secreto Argylle, encargado de desbaratar una siniestra organización – son muy populares. Ella se ve arrastrada al mundo del espionaje después de darse cuenta de que su última obra que escribe refleja acontecimientos del mundo real.

Papel de Catherine O’Hara: Margaret Vogler

“Beetlejuice Beetlejuice” (2024)

Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre la misteriosa maqueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Debido a los problemas que se avecinan en ambos reinos, solo es cuestión de tiempo que alguien diga el nombre de Bitelchús tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio caos.

Papel de Catherine O’Hara: Delia Deetz, la madrastra de Lydia, abuelastra de Astrid y viuda de Charles Deetz

“Frankenweenie” (2012)

“Frankenweenie” es una película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en 1984. Nos muestra el experimento científico que lleva a cabo el pequeño Victor para hacer resucitar su adorado perro Sparky, lo cual lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles.

Papel de Catherine O’Hara: prestó su voz para la Sra. Frankenstein

“The Addams Family” (2019)

“The Addams Family” (2019) es una película de animación y comedia negra que nos presenta a Gomez y Morticia preparando la visita de su numerosa familia para celebrar la “Mazurka con sable” en honor a Pugsley, un rito de iniciación para convertirse en un hombre digno de su familia. Mientras alistan todo, ellos ignoran que su vecina, el fenómeno televisivo Margaux Needler, planea construir una comunidad prefabricada justo debajo de la suya.

Papel de Catherine O’Hara: prestó su voz para la abuela Frump

“Robot salvaje” (2024)

“Robot salvaje” (2024) nos presenta el épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,”Roz” para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, por lo que entablará gradualmente relaciones con los animales de la isla y se convertirá en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano.

Papel de Catherine O’Hara: prestó su voz para Pinktail, una zarigüeya de Virginia maternal que le da a Roz algunos consejos sobre cómo criar a Brightbill

