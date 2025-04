Para muchos (me incluyo), el anime ‘Dragon Ball Z’ es una obra maestra. Posee grandes peleas, personalidades de personajes muy marcadas, enseñanzas, una estupenda historia y muchas otras cosas más que también son positivas. Pero como nada es perfecto, también cuenta con errores. Algunos son más sencillos de identificar que otros y justamente hoy te hablaré sobre una equivocación que pocas personas han detectado. Me refiero a la vez en que ‘Gokú’ tuvo una pesadilla que no tiene ningún sentido. A continuación te explicaré bien todo.

Hay muchas escenas en el anime de ‘Dragon Ball Z’ que no se han visto en el manga, que fue creado por Akira Toriyama, por lo tanto, esas escenas vienen a ser secuencias de relleno. Es decir, no son canon, pero al mismo tiempo aportan a la historia original. La pesadilla de ‘Gokú‘, que se aprecia en el episodio 139 (de acuerdo a MeriStation), pertenece al grupo que te menciono.

En aquel capítulo se ve al ‘saiyajin’ criado en la Tierra durmiendo en una cama mientras viaja en la nave de sus amigos y familiares en busca de un nuevo refugio, puesto que los ‘Androides’ del ‘Dr. Gero’ lo estaban buscando para asesinarlo. Como muchos recordarán, ‘Gokú‘, en ese entonces, estaba luchando por sobrevivir debido a su enfermedad del corazón, razón por la cual, hasta ese momento, no había visto a los ‘Androides 17 y 18’, ya que estos aparecieron cuando él ya se había retirado de la batalla momentáneamente por motivos de salud.

Lo que te acabo de comentar es sumamente importante para entender el error de ese episodio, ya que, mientras descansaba, ‘Gokú’ tenía una pesadilla en donde estaba en una casa durmiendo y luego se levanta porque llegan los ‘Androides 17 y 18’. A pesar de que él no había visto a los guerreros creados por el ‘Dr. Gero’, los pudo identificar y encima hasta los recreó con su aspecto real en ese terrible sueño. Por lo tanto, hay una gran equivocación.

‘Gokú’ vio a sus seres queridos morir en su pesadilla

Justo luego de saber que estaba en peligro, aparecieron ‘Krilin’ y ‘Gohan’ en la pesadilla, quienes se pusieron delante de él para protegerlo y pelear con los ‘Androides’, pero debido a la gran diferencia de poder, estos mueren rápidamente. Es ahí donde el ‘saiyajin’ criado en la Tierra se pone de pie para luchar con los malos, los ataca, pero no logra tocarlos.

‘Gokú’ tratando de golpear a los ‘Androides 17 y 18’ en su pesadilla. (Foto: Toei Animation) ×

Tras ello, aparece ‘Milk’, su esposa, interponiéndose entre los ‘Androides’ y la cama donde yace otro ‘Gokú’ que todavía está durmiendo. Como ella quería impedir que ellos le hicieran daño, la ‘Androide 18’ la acabó asesinando, ocasionando más ira en el ‘saiyajin’ criado en la Tierra que ya se había levantado y estaba tratando de luchar con los malos. Él, por más que lo intentó varias veces, nunca pudo herirlos y por eso solo le quedó ver cómo asesinaban al guerrero que descansaba.

En su pesadilla, ‘Gokú’ tuvo que ver cómo los ‘Androides 17 y 18’ lo asesinan mientras duerme. (Foto: Toei Animation) ×

La escena finalmente acaba con ‘Gokú’ en ‘el mundo real’ gritando por la pesadilla que tenía y llegando a ser calmado por ‘Milk’, luego que ella le diera su medicina. Habiéndote contado todo esto, ya sabes entonces que ese terrible sueño del héroe de ‘Dragon Ball Z’ no tiene ningún sentido.

¿Cuál fue el impacto de la Saga de Cell y los androides en el desarrollo de los personajes?

Si bien tienen participación los guerreros Z, Gohan fue fundamental en esta saga, marcando una transición de ser un niño tranquilo a transformarse en el guerrero más poderoso del mundo. El primer hijo de Goku fue capaz de convertirse en el poderoso Super Saiyajin 2.