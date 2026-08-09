El jueves 13 de agosto del 2026, Netflix suma un nuevo título a su ya nutrida colección de dramas de época y esta vez la fuente es un clásico de la literatura australiana. Así, “My Brilliant Career” (en español: “Mi brillante carrera”) llega como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma, con un reparto que mezcla caras conocidas del streaming internacional con talento emergente. Por eso, si tienes ganas de saber quién es quién en esta historia de ambición, amor y libertad, aquí te traigo la guía del elenco que necesitas.

Vale precisar que la serie adapta la novela homónima de 1901 escrita por Miles Franklin, un texto que ya había sido llevado al cine en 1979, en una versión que catapultó las carreras de Judy Davis y Sam Neill.

De esta manera, la historia sigue a una joven de mentalidad moderna para su época, que crece en la Australia rural de 1900 con una sola meta clara: escribir.

Entonces, cuando aparece un galán en su vida, la muchacha enfrenta el dilema central de la producción. Es decir, elegir entre el amor o la libertad creativa que tanto ha buscado.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Brilliant Career”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “MY BRILLIANT CAREER”?

1. Philippa Northeast como Sybylla Melvyn

Empiezo la lista con la protagonista de la serie de Netflix: Sybylla Melvyn, la chica decidida a convertirse en escritora pese a la presión familiar.

La actriz que la interpreta es Philippa Northeast, reconocida por su trabajo previo en “Territory”, “The Newsreader” y “Home and Away”.

Philippa Northeast como Sybylla en una escena de la serie "My Brilliant Career" (Foto: Jungleboys FTV / Netflix)

2. Christopher Chung como Harry Beecham

Harry Beecham, por su parte, es el terrateniente que se convierte en el gran interés romántico de Sybylla.

El artista que asume este rol es Christopher Chung, también integrante de los elencos de “Slow Horses” y “Blitz”.

Christopher Chung como Harry en una escena de la serie "My Brilliant Career" (Foto: Jungleboys FTV / Netflix)

3. Genevieve O’Reilly como Helen

Por otro lado, Helen es la tía de nuestra protagonista.

La estrella que le da vida al personaje es Genevieve O’Reilly, famosa por títulos como “Andor”, “The Young Victoria” y “Tolkien”.

Genevieve O'Reilly como Helen en una escena de la serie "My Brilliant Career" (Foto: Jungleboys FTV / Netflix)

4. Kate Mulvany como Augusta

Augusta es la tía de Harry y otra de las figuras del reparto principal de la serie.

Ella está interpretada por Kate Mulvany, a quien también hemos visto en producciones como “Hunters”, “The Great Gatsby” y “Elvis”.

Kate Mulvany como Augusta en una escena de la serie "My Brilliant Career" (Foto: Jungleboys FTV / Netflix)

Otros actores y personajes de “My Brilliant Career”:

5. Anna Chancellor como la Sra. Bossier , la abuela de Sybylla

, la abuela de Sybylla 6. Jake Dunn como Frank , el capataz inglés de la hacienda Caddagat

, el capataz inglés de la hacienda Caddagat 7. Alexander England como Julius

como Julius 8. Sherry-Lee Watson como Nell Kirby , una entrenadora de caballos que aspira a convertirse en capataza

, una entrenadora de caballos que aspira a convertirse en capataza 9. Miah Madden como Betty

como Betty 10. Mirrah Foulkes como Lucy Melvyn , la madre de Sybylla

, la madre de Sybylla 11. Nathan Page como Richard Melvyn , el padre de Sybylla

, el padre de Sybylla 12. Ella Oliphant como Gertie Melvyn , la hermana de Sybylla

, la hermana de Sybylla 13. Molly Lewis como Whistler

como Whistler 14. Jarron Andy como Charlie

como Charlie 15. Reagan Mannix como Jack Baker

como Jack Baker 16. Erik Thomson como Theodore

como Theodore 17. Max Mayer-Rayment como Jim Reid

como Jim Reid 18. Odessa Young

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí