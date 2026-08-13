Después del éxito de series como “Bridgerton” y “La emperatriz”, Netflix vuelve a apostar por otro drama de época. Se trata de “Mi brillante carrera” (“My Brilliant Career” en su idioma original), que sigue a Sybylla Melvyn (Philippa Northeast), una joven rebelde que vive en la Australia de 1900 y que sueña con convertirse en escritora. A pesar de la presión de la sociedad y su familia, está decidida a conseguir su objetivo, no obstante, el amor se atraviesa en su camino y ¿podría cambiar el rumbo de su historia?

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Esta miniserie australiana, dirigida por Alyssa McClelland y Anne Renton a partir del guion de Liz Doran (“Barons”, “Please Like Me”), Sarinah Masukor y Rachael Turk, aborda temas como la independencia femenina en una época donde la prioridad es el matrimonio, y la lucha constante por abrirse camino en la literatura en una sociedad restrictiva.

Pero “Mi brillante carrera”, que cuenta con las actuaciones de Philippa Northeast, Christopher Chung, Kate Mulvany, Anna Chancellor, Genevieve O’Reilly, Jake Dunn, Alexander England, Sherry-Lee Watson, Miah Madden, Ella Oliphant y Molly Lewis, ¿está inspirada en una historia de la vida real?

Jake Dunn da vida a Frank Hawden, Philippa Northeast da vida a Sybylla Melvyn y Christopher Chung da vida Harry Beecham en la miniserie australiana "Mi brillante carrera" (Foto: Netflix)

“MI BRILLANTE CARRERA” ¿ESTÁ INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL?

“My Brilliant Career” está basada en la novela semiautobiográfica homónima de 1901 de la autora australiana Miles Franklin, quien escribió la historia en su adolescencia. Se trata de un clásico de la literatura australiana.

Aunque Netflix ha realizado varios cambios, la obra original tiene una fuerte raíz en las vivencias de la autora. La protagonista, Sybylla, refleja los deseos juveniles de la literata, quien quería escapar de la monotonía rural y convertirse en escritora.

Asimismo, la novela y la serie retratan de manera fiel las presiones sociales, las crisis económicas por las sequías y la falta de opciones para las mujeres en la Australia de finales del siglo XIX.

“Leí el libro por primera vez en 2019 y me impactó de inmediato cómo la lucha de Sybylla sigue siendo relevante para todos nosotros hoy en día”, contó Liz Doran a Tudum. “Tener la oportunidad de brindar a una nueva generación esta historia que los anima a perseguir sus sueños era algo que definitivamente no podía dejar pasar”.

Además, explicó que, “durante la adaptación, nunca perdimos de vista el objetivo más importante de Sybylla: elegir su propio camino en contra de los deseos de la sociedad. El amor frente a la carrera profesional es el hilo conductor de todas nuestras historias. Las mujeres contemporáneas no se enfrentan a los mismos obstáculos matrimoniales que Sybylla, pero eso no significa que no sigan existiendo enormes dificultades para las jóvenes que intentan abrirse camino en el mundo”.

Philippa Northeast asume el papel de Sybylla Melvyn y Jake Dunn asume el pape de Frank Hawden en la miniserie australiana "Mi brillante carrera" (Foto: Netflix)

LAS DIFERENCIAS ENTRE LA SERIE “MI BRILLANTE CARRERA” Y LA NOVELA

La showrunner Liz Doran compartió que, “los cambios más significativos que hicimos fueron ampliar el universo narrativo para incluir una mayor variedad de personajes. El libro tiene una estructura narrativa muy libre que aún se siente fresca y vibrante, pero inevitablemente resulta anticuada, sobre todo en las historias que no cuenta (...) La inclusión de personajes de los pueblos originarios fue fundamental en este proceso”.

El triángulo amoroso de la serie “My Brilliant Career” no existe en la obra de Franklin. “En el libro, Harry Beecham es el principal interés amoroso y Frank Hawden es, francamente, un cretino (...) Sybylla es un personaje increíble, así que los hombres de la historia necesitaban superarse para estar a su altura”.

¿CÓMO VER “MI BRILLANTE CARRERA”?

“Mi brillante carrera” se estrenó el jueves 13 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva miniserie australiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

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