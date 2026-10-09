“My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) continúa con la celebración del décimo aniversario del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Además de la gira de conciertos que empezó en Japón, llegó a Europa y Estados Unidos, anunció nuevas ciudades y confirmó su llegada a México en 2027, se anunció el MHA ULTRA EXPO, una convención masiva descrita como el evento más grande en la historia de la franquicia, como el gran broche de oro y cierre definitivo de los festejos.

El último evento está programado para el fin de semana del 17 y 18 de abril de 2027 y tendrá lugar en el famoso centro de convenciones Makuhari Messe, ubicado en la prefectura de Chiba, Japón. Está diseñada para albergar a decenas de miles de fanáticos de Deku, Bakugo y la Clase 1-A en simultáneo, y contará con la presencia de 30 miembros del elenco de voces originales.

Aunque “My Hero Academia” continúa lanzando distintos proyectos como parte de su celebración de aniversario, aún no ha confirmado una nueva temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” ni otro spin off de la serie principal. Por lo tanto, a los fans no les queda más que volver a ver la historia de Izuku Midoriya (Deku) o buscar series similares.

LOS ANIMES QUE PUEDES VER SI EXTRAÑAS “MY HERO ACADEMIA”

Si extrañas “My Hero Academia”, puedes ver varias series que comparten su temática de superhéroes, rivalidades escolares, evolución de personajes o batallas llenas de energía. Aunque si eres fan de anime, es probable que conozcas la mayoría de los siguientes títulos.

1. One-Punch Man

“One-Punch Man”, basado en el webcómic de acción y comedia creado por el artista One, podría ser una excelente opción si te atrae el mundo de los superhéroes y las excentricidades de sus personajes, con combates espectaculares. Esta serie tiene como protagonista a Saitama, un hombre común que se convierte en un superhéroe increíblemente poderoso.

Se trata de una sátira y parodia del género shōnen y de los superhéroes tradicional, combinando acción explosiva, ciencia ficción y comedia. Tiene tres temporadas y 36 episodios.

La animación estática fue la principal crítica dirigida hacia la tercera temporada del anime "One-Punch Man", que también está disponible en Crunchyroll (Foto: J.C.Staff)

2. Jujutsu Kaisen

“Jujutsu Kaisen” también es una excelente opción si buscas acción sobrenatural intensa, escuelas de formación de combatientes y un tono un poco más oscuro. El anime basado en el manga escrita e ilustrada por Gege Akutami sigue la historia de Yūji Itadori, un estudiante de preparatoria con una fuerza física descomunal que ingirió un objeto maldito y se convirtió en Ryōmen Sukuna, conocido como el “Rey de las Maldiciones”.

Este anime cuenta con tres temporadas y prepara su cuarta entrega, que adaptará la segunda parte del arco de The Culling Game y promete emocionantes y brutales batallas.

La cuarta temporada de "Jujutsu Kaisen", que adapta la segunda parte de The Culling Game, está en producción. Se esperan novedades en la Jump Festa 2027 (Foto: Mappa)

3. Mob Psycho 100

Basado en el webcómic creado por One, “Mob Psycho 100” narra la historia de Shigeo Kageyama ( Mob), un chico de 14 años que parece ordinario pero es un poderoso psíquico capaz de desatar fuerzas destructivas inimaginables. Tiene tres temporadas que puedes ver en Crunchyroll y Netflix.

Aunque la serie anime incluye superhéroes y batallas épicas, también se centra en el viaje emocional de Mob, quien debe aprender a aceptar sus sentimientos, hacer amigos, confiar en los demás.

"Mob Psycho 100" ha sido aclamada por su animación única y fluida, siendo considerada una de las mejores adaptaciones de los últimos años (Foto: Bones)

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