Si estabas esperando por más héroes en tu pantalla, te recomiendo que te prepares para tu próximo largometraje. Y es que la película “My Hero Academia: Ahora es tu turno” (en inglés: “My Hero Academia: You’re Next”) se suma al catálogo de Netflix Latinoamérica, convirtiéndose en la próxima parada obligatoria para los fans del anime. Así, si te perdiste la cinta en el cine o simplemente quieres volver a disfrutarla, te cuento que esta es la ocasión perfecta para verla.

Vale precisar que esta se presenta como la cuarta película de la franquicia y tuvo como fecha de estreno en Japón el 2 de agosto del 2024.

Además, está producida por el estudio Bones y dirigida por Tensai Okamura, con un guion de Yōsuke Kuroda y la supervisión del creador del manga, Kōhei Horikoshi.

Y, con una duración de 1 hora y 50 minutos, la historia se sitúa después de la Guerra de Liberación Paranormal y en la misma línea temporal de la séptima temporada del anime, por lo que acompaña el momento más oscuro de la sociedad de héroes.

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: AHORA ES TU TURNO”?

En “My Hero Academia: Ahora es tu turno”, Izuku Midoriya y sus compañeros de la Clase 1-A se enfrentan a Dark Might, un criminal que copia la imagen de All Might.

Asimismo, él lidera a la familia mafiosa Gollini, grupo que opera desde una gigantesca fortaleza móvil que amenaza con “salvar” Japón a su propio modo, mientras arrasa ciudades y pone en jaque a los héroes profesionales.

En este contexto, también entra en escena Anna Scervino, una niña cuyo poder puede potenciar los dones de otros a costa de su propio cuerpo, lo que la convierte en el objetivo perfecto para los Gollini y el eje emocional de la trama.

De esta manera, la cinta combina grandes secuencias de acción con el dilema de Deku por proteger a una víctima más de la guerra, reforzando el mensaje de la serie sobre qué significa realmente ser un héroe.

MIRA EL TRÁILER DE “MY HERO ACADEMIA: AHORA ES TU TURNO”

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: AHORA ES TU TURNO” EN NETFLIX?

“My Hero Academia: Ahora es tu turno” está programada para sumarse al catálogo de Netflix, en la mayoría de territorios de Latinoamérica, el martes 21 de abril del 2026.

Por lo tanto, para ver la producción sin problemas, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la película.

Además, si eres usuario de Crunchyroll, recuerda que tienes la posibilidad de verla a través de este servicio de streaming.

Katsuki Bakugo en una escena de la película de acción y fantasía "My Hero Academia: You're Next" (Foto: Bones Film)

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