El 2025 fue memorable para el anime, por lo que es comprensible que más de uno quiera repasar los títulos destacados que se lanzaron aquel año. En ese sentido, la plataforma MyAnimeList, una de las bases de datos más influyentes a nivel mundial, reveló su listado oficial de animes mejor calificados que comenzaron a transmitirse durante el año. Así, ¿te gustaría conocer cada una de las producciones que se incluyeron en el top 10 según las votaciones de los fans? Entonces, esta nota es para ti. ¡Prepárate para agregarlas a tu próxima maratón!

Vale precisar que la temporada final del icónico anime “My Hero Academia” (o "Boku no Hero Academia“) se posicionó a la mitad del ranking, lo que revela que realmente estuvo a la altura de las expectativas de los espectadores.

Sin embargo, el protagonismo absoluto se lo llevó una película, la cual encabezó la lista con un impresionante 9.13 de calificación.

LOS 10 MEJORES ANIMES DEL 2025 SEGÚN MyAnimeList

Puesto #10. “Kaoru Hana wa Rin to Saku” (“The Fragrant Flower Blooms with Dignity”)

Puntaje: 8.60

"La nobleza de las flores“, el romance escolar producido por CloverWorks, conquistó a la audiencia con 380,000 votos.

¿De qué trata? Cuando el intimidante Rintarō conoce a la tierna Kaoruko, nace una inesperada relación cercana. Solo hay un pequeño problema: las escuelas a las que van son archienemigas.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Netflix.

El destacado anime "La nobleza de las flores" se basa en el manga homónimo de Saka Mikami (Foto: CloverWorks)

Puesto #9. “Lord of Mysteries” (“Guimi Zhi Zhu: Xiaochou Pian”)

Puntaje: 8.63

"Señor de los Misterios“, la producción china que adapta la popular web novel de Cuttlefish That Loves Diving, alcanzó los 174,000 votantes.

¿De qué trata? En un mundo victoriano de vapor, barcos de guerra y horrores ocultos, Zhou Mingrui despierta como Klein Moretti. Transita entre la luz y la oscuridad, enzarzado con Iglesias en guerra. Esta es la leyenda de un potencial ilimitado... y de un peligro indescriptible.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #8. “Uma Musume: Cinderella Gray” - Part 2

Puntaje: 8.68

CygamesPictures entregó la segunda parte de esta historia deportiva protagonizada por “chicas caballo” que logró 44,000 votos en total.

¿De qué trata? Oguri Cap es una prodigio que llegó para sacudir el mundo de las carreras. Su arrolladora trayectoria en la escena nacional parecía imparable, hasta que Tamamo Cross, la mejor Umamusume la vence y nombra al “Monstruo Ceniza” como su rival. Umamusumes de todo el mundo llegan a Japón. Para enfrentarse a ellas. ¡La Cenicienta que marcó una época está entrando en un nuevo territorio!

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Puesto #7. “Kimetsu no Yaiba Movie: Infinity Castle Part 1: Akaza Returns”

Puntaje: 8.70

El ranking también incluye películas. Así, la taquillera primera entrega de la trilogía “Infinity Castle” de “Demon Slayer” aparece en el puesto #7.

¿De qué trata? El Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito para derrotarlo de una vez por todas.

¿Cómo verla? Su llegada a Crunchyroll se confirmará en algún momento del 2026.

Puesto #6. “To Be Hero X” (“Tu Bian Yingxiong X”)

Puntaje: 8.71

Esta producción de 24 episodios obtuvo el respaldo de 216,000 votantes tras explorar el concepto de héroes creados por la confianza del público.

¿De qué trata? Este es un mundo en el que los mejores héroes son aclamados. El “Valor de Confianza” es lo que crea superhéroes. Si la gente cree que un héroe “puede volar”, adquirirá la capacidad de volar. También ocurre al revés: aunque un héroe tenga poderes, si baja su Valor de Confianza, también perderá sus poderes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #5. La temporada final de " My Hero Academia " (“Boku no Hero Academia: Final Season”)

Puntaje: 8.76

Los 237,000 votantes valoraron la despedida de Deku y compañía como uno de los mejores animes que nos dejó el 2025.

¿De qué trata? La temporada se centra en la Guerra Final entre héroes y villanos, culminando las batallas decisivas entre Deku y Shigaraki, y All Might y All For One, explorando el destino del mundo y la evolución de los personajes.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #4. “Takopii no Genzai” (“Takopi’s Original Sin”)

Puntaje: 8.78

La miniserie de 6 episodios producida por Enishiya impactó a 264,000 votantes, abordando temas como el trauma infantil, el abuso y la salud mental desde una perspectiva cruda y sin concesiones.

¿De qué trata? Takopi, un alienígena procedente del planeta Feliz, aterriza en la Tierra con una misión: ¡propagar la felicidad! Cuando conoce a Shizuka, una chica solitaria de cuarto curso, promete devolverle la sonrisa usando sus Artefactos de la Felicidad. Pero mientras descubre el dolor que hay en su vida, Takopi aprende que para ser feliz quizás necesites algo más que artilugios.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #3. “Kingdom” - Temporada 6

Puntaje: 8.78

Studio Pierrot y Studio Signpost adaptaron uno de los arcos bélicos más aclamados del manga de Yasuhisa Hara en solo 13 episodios que conquistaron a 30,000 votantes.

¿De qué trata? Aunque inicialmente empezaron mal, Zheng y Xin crecieron y se volvieron camaradas. Zheng está luchando para unificar los estados beligerantes de Qin, mientras Xin asciende hasta convertirse en un gran general. Sus ambiciones cambiarán la historia para siempre.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #2. La temporada 2 de “Kusuriya no Hitorigoto” (“The Apothecary Diaries”)

Puntaje: 8.91

Con 442,000 votantes, la segunda temporada de "Los diarios de la boticaria" se coronó como el anime de televisión mejor calificado del 2025... y es que solo la superó en el ranking un largometraje.

¿De qué trata? Guiada por su obsesión con los venenos y la medicina, una joven sirvienta del harén imperial usa sus dotes de sanadora para resolver los casos más intrigantes del palacio.

¿Cómo verla? Con una suscripción activa a Crunchyroll.

Puesto #1. “Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc”

Puntaje: 9.13

La película de MAPPA alcanzó los 339,000 votos gracias a su estupenda adaptación del arco de Reze. Y sí, es la líder indiscutible de la lista.

¿De qué trata? “Chainsaw Man” sigue con una nueva aventura épica y llena de acción. En medio de una guerra sangrienta entre demonios y cazadores, comienza otra batalla en el corazón de Denji al conocer a una misteriosa chica llamada Reze. Enfrentándose a enemigos secretos y luchando por su humanidad, Denji se prepara para su batalla más letal.

¿Cómo verla? Está disponible para alquilar y/o comprar en portales como iTunes, Amazon y Google Play.

La película "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc" explora géneros como la acción, la fantasía y el romance a lo largo de su trama (Foto: MAPPA / Shueisha)

