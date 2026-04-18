Mientras “Demon Slayer: Infinity Castle” (“Demon Slayer: Castillo Infinito” en Latinoamérica y “Demon Slayer: La Fortaleza Infinita” en España) es una de favoritas para quedarse con el premio de Película del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, la octava y última temporada de “My Hero Academia” tiene grandes posibilidades de convertirse en el Anime del Año. Pero no es la única nominación que el popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi tiene en esta importante premiación. ¿Cuántas y cuáles son?

Aunque las votaciones para elegir a los ganadores finalizaron el 15 de abril, los ganadores no se anunciarán hasta el 23 de mayo de 2026, fecha en la que se realizará el evento en el Grand Prince Hotel Shin Takanawa en Tokio. Ganar este premio sería una gran hazaña para conmemorar los diez años del anime.

Para ganar uno de los galardones más importantes de la décima edición de los Crunchyroll Anime Awards, “My Hero Academia Final Season” debe superar a la segunda temporada de “Dan Da Dan”, “Gachiakuta”, “Takopi’s Original Sin”, la segunda temporada de “The Apothecary Diaries” y “The Summer Hikaru Died”.

El evento principal de las celebraciones por el décimo aniversario del anime "My Hero Academia" es el estreno del episodio extra titulado "More". Pero ganar uno de los premios más importantes de los Crunchyroll Anime Awards 2026 también sería un gran logro (Foto: Bones Film)

LISTA DE NOMINACIONES DE “MY HERO ACADEMIA” EN LOS CRUNCHYROLL ANIME AWARDS 2026

Además de Anime del Año, “My Hero Academia” también cuenta con otras 10 nominaciones a los Crunchyroll Anime Awards 2026, donde podría ganar debido al apoyo de los fans para cerrar un ciclo de 10 años.

También fue nominada a Mejor Anime en curso junto a “Dan Da Dan”, “Kaiju No. 8”, “One Piece”, “Solo Leveling” y “SPY x FAMILY”. A Mejor animación, donde se enfrenta a algunas de las mencionadas y a “Gachiakuta”, “Solo Leveling” y “Takopi’s Original Sin”.

Aunque esas son algunas de las categorías más importantes a la que la temporada final de “My Hero Academia” fue nominada, también podría en Mejor Personaje Principal y Mejor Personaje Secundario.

“My Hero Academia” también fue nominada a Mejor Personaje Principal y Mejor Personaje Secundario en los Crunchyroll Anime Awards 2026 (Foto: Bones Film)

Anime del Año

The Apothecary Diaries Temporada 2

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada final

The Summer Hikaru Died

Takopi’s Original Sin

Mejor Serie en curso

DAN DA DAN Temporada 2

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia - Temporada final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

SPY x FAMILY Temporada 3

Mejor Animación

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

My Hero Academia Temporada Final

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

Takopi’s Original Sin

Mejor Director

Akinori Fudesaka, Norihiro Naganuma (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Fuga Yamashiro and Abel Góngora (DAN DA DAN Temporada 2)

Fumihiko Suganuma (Gachiakuta)

Kenji Nagasaki, Naomi Nakayama (My Hero Academia FINAL SEASON)

Ryohei Takeshita (The Summer Hikaru Died)

Shinya Iino (Takopi’s Original Sin)

Mejor Anime de Acción

DAN DA DAN Temporada 2

Gachiakuta

Kaiju No. 8 Temporada 2

My Hero Academia FINAL SEASON

ONE PIECE

Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras

Mejor Personaje Principal

Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Momo (DAN DA DAN Temporada 2)

Okarun (DAN DA DAN Temporada 2)

Rudo (Gachiakuta)

Sung Jinwoo (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras-)

Mejor Personaje Secundario

Enjin (Gachiakuta)

Jin Enjoji (Jiji) (DAN DA DAN Temporada 2)

Jinshi (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Katsuki Bakugo (My Hero Academia FINAL SEASON)

Loulan/Shisui (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Turbo Abuela (DAN DA DANO Temporada 2)

Personaje “Que Siempre Debemos Proteger”

Anya Forger (SPY x FAMILY Temporada 3)

Izuku Midoriya (My Hero Academia FINAL SEASON)

Kaoruko Waguri (The Fragrant Flower Blooms With Dignity)

Maomao (The Apothecary Diaries Temporada 2)

Suika (Dr. STONE SCIENCE FUTURE)

Takopi (Takopi’s Original Sin)

Mejor Opening

“HUGs” de Paledusk (Gachiakuta)

“Mirage” de Creepy Nuts (Call of the Night Temporada 2)

“On The Way” de AiNA THE END (DAN DA DAN Temporada 2)

“ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)” de LiSA (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

“THE REVO” de PORNOGRAFFITTI (My Hero Academia FINAL SEASON)

“Watch Me!” de YOASOBI (WITCH WATCH)

Mejor Ending

“Actor” de Lilas Ikuta (SPY x FAMILY Temporada 3)

“Beautiful Colors” de OneRepublic (Kaiju No. 8 Temporada 2)

“Doukashiteru” de WurtS (DAN DA DAN Temporada 2)

“I” de BUMP OF CHICKEN (My Hero Academia FINAL SEASON)

“Kawaii Kaiwai” de PiKi (My Dress-Up Darling Temporada 2)

“UN-APEX” de TK from Ling Tosite Sigure (Solo Leveling Temporada 2 -Surge desde las Sombras)

A estas nominaciones, también se suman otras secundarias:

Mejor Interpretación de Voz (Japonés)

Mejor Interpretación de Voz (Portugués de Brasil)

Mejor Interpretación de Voz (Inglés)

Mejor Interpretación de Voz (Francés)

Mejor Interpretación de Voz (Italiano)

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