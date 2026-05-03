En el episodio especial “More” del anime “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), ya disponible en Crunchyroll, buena parte de la conversación se la está llevando un detalle muy específico. Y es que se ha revelado el nuevo Top 10 de héroes en Japón, años después de la graduación de la Clase 1-A. Así, ¿te gustaría saber cómo quedó ese ranking? Pues, descubre aquí quiénes mandan ahora en la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi.

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, “More” se basa en el capítulo extra incluido en el volumen 42 de la obra original.

Es decir, se trata de un epílogo ambientado años después de la guerra final, con Deku y sus compañeros ya consolidados como héroes profesionales.

De esta manera, nos encontramos con un episodio único que cierra la historia principal en televisión y que se sitúa justo después de la temporada final.

Antes de continuar, mira el tráiler del especial:

¿CÓMO QUEDÓ EL TOP 10 DE HÉROES EN EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El Top 10 de héroes que aparece en el capítulo “More” del anime “My Hero Academia” respeta el siguiente orden:

Puesto #1. Lemillion (Mirio Togata)

El eterno optimista de los “Tres Grandes” (“Big Three”) llega por fin a la cima y se convierte en el héroe número 1 de Japón, como una figura luminosa que simboliza la reconstrucción.

Mirio Togata, también conocido por su nombre de héroe Lemillion, lidera este ranking del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Puesto #2. Shoto Todoroki

Shoto Todoroki deja atrás el peso de su apellido para consolidarse en el segundo lugar del ranking, como un profesional que encarna la nueva generación que quiere romper con los errores del pasado.

Shoto Todoroki en una escena del episodio especial “More” (Foto: Bones Film)

Puesto #3. Mt. Lady (Yu Takeyama)

Yu Takeyama pasa de ser la novata mediática a una heroína de referencia: su quirk gigante se aprovecha al máximo en rescates masivos y en la lucha contra desastres.

Puesto #4. Kamui Woods (Shinji Nishiya)

El héroe de madera se mantiene siempre en primera línea, especializado en contención y apoyo, y forma con Mt. Lady una dupla clave en el mapa de héroes.

Puesto #5. Best Jeanist (Tsunagu Hakamada)

Tsunagu Hakamada, el maestro de las fibras, sigue activo como veterano respetado, un héroe técnico que combina disciplina extrema con una enorme capacidad táctica.

Puesto #6. Mirko (Rumi Usagiyama)

La Rabbit Hero continúa siendo una fuerza bruta imparable: su estilo frontal y agresivo la mantiene entre los nombres más temidos por los villanos.

Rumi Usagiyama (Mirko) en una escena del popular anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

Puesto #7. Nejire Hado

La Wonder Hero deja atrás la etiqueta de estudiante prodigio y se consolida como especialista en apoyo aéreo, con un quirk que brilla tanto en combate como en tareas de rescate.

Puesto #8. Wash (Susugu Mitarai)

El excéntrico Laundry Hero demuestra que la utilidad del quirk pesa más que la apariencia: se vuelve indispensable en operaciones de limpieza y de protección de civiles.

Puesto #9. Tentacole (Mezo Shoji)

Mezo Shoji, el antes silencioso compañero de la Clase 1-A, se convierte en héroe de vigilancia y rescate, ideal para cubrir grandes áreas y detectar amenazas a distancia.

Puesto #10. Phantom Thief

Neito Monoma cierra el Top 10 como un héroe especializado en misiones de infiltración y captura. Así, completa este grupo de élite al final de la historia.

Neito Monoma, también conocido como Phantom Thief, ocupa el puesto N° 10 en este ranking del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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