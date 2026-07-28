Aunque algunos fans de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) consiguieron ver el corto anime “I Am a Hero Too” durante la Anime Expo 2026, el emotivo epílogo centrado en Eri, la niña rescatada por Deku y Mirio durante la cuarta temporada de la serie basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, estará disponible en Crunchyroll recién en los primeros días de agosto. Entonces, ¿cuál es la fecha de estreno exacta? ¿A partir de qué hora podrás ver la nueva producción?

La historia se sitúa ocho años después de que la Clase 1-A se graduara de la Academia U.A., justo tras los eventos del final del material original, y se basa en un manga corto derivado (one-shot) escrito e ilustrado por el propio creador de la franquicia, Kohei Horikosh, y que fue publicada originalmente dentro del libro de datos “My Hero Academia Fan Book: Ultra Age”.

Debido a la brevedad del relato original, el Studio Bones expandió el guion para la animación, añadiendo un mayor desarrollo a la trama escolar de Eri e incorporando la esperada secuencia musical extendida donde interpreta el tema “Hero Too”.

El especial "My Hero Academia: I Am a Hero Too" explora lo que ocurre cuando Eri regresa de visita a la Academia U.A. con un propósito muy claro y especial en su corazón (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

“My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que tiene como protagonista a una Eri adolescente que intenta encontrar su propio camino, se estrenará el lunes 3 de agosto de 2026 en algunas plataformas de streaming.

No obstante, también se confirmó que los fans japoneses podrán ver el corto en pantalla grande durante las funciones especiales programadas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

“My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que sigue a Eri mientras organiza su primer concierto acústico callejero, estará disponible en Crunchyroll a nivel internacional, con opciones de subtítulos y doblaje en inglés.

Por lo tanto, para ver este corto anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

¿A QUÉ HORA VER “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) /12:00 p.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. España 6:00 p.m.

El cortometraje "My Hero Academia: I Am a Hero Too" se basa de forma oficial en un manga corto derivado (one-shot) escrito e ilustrado por el propio creador de la franquicia, Kohei Horikoshi (Foto: Bones Film)

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

Luego de que Eri fue rescatada (fue sometida a experimentos y torturada para producir drogas que destruyen dones) y llegó a la Academia UA, no se ahondó más en su historia, así que el corto “My Hero Academia: I Am a Hero Too” se encarga de eso.

Tras los traumas de su infancia, Eri descubre su amor por la música y entrena bajo la tutela de Kyoka Jiro. Además, organiza su primer concierto acústico callejero y visita con nostalgia las instalaciones de la Academia U.A. para invitar formalmente a Deku, Mirio y sus profesores.

REPARTO DE VOCES DE “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”

Eri (Protagonista): Interpretada por Seiran Kobayashi en japonés. La cantante Chrissy Costanza interpreta “Hero Too”.

Izuku “Deku” Midoriya: Interpretado por Daiki Yamashita en japonés y por Justin Briner en la versión en inglés.

Katsuki Bakugo: Interpretado por Nobuhiko Okamoto en japonés y por Clifford Chapin en inglés.

Shoto Todoroki: Interpretado por Yūki Kaji en japonés y por David Matranga en inglés.

Mirio Togata (Lemillion): Interpretado por Tarusuke Shingaki en la versión japonesa.

Kyoka Jiro (Mentora de Eri): Interpretada por Kei Shindō en japonés.

Shota Aizawa (Eraser Head): Interpretado por Junichi Suwabe en japonés.

“My Hero Academia: I Am a Hero Too” también incluye líneas breves o cameos con voz de otros héroes profesionales y profesores, entre los que destacan Hizashi Yamada (Present Mic), Denki Kaminari, Ochaco Uraraka, y los integrantes de la agrupación de rescate Wild Wild Pussycats junto al pequeño Kota Izumi.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí