Los fans de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) tienen otro motivo para emocionarse. Y es que la serie que marcó a toda una generación de seguidores se prepara para ser parte de un evento especial en julio: el Anime Expo 2026. De esta manera, si te preguntas qué tiene preparada la producción para esta celebración, quiénes estarán presentes y por qué este momento es tan importante para la franquicia creada por Kōhei Horikoshi, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que, en el 2026, se cumple una década desde que el show televisivo llegó a la pantalla.

Así, este importante aniversario es el motivo detrás del nuevo evento de la ficción, en el que se sumará una pieza más al universo de Izuku “Deku” Midoriya.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PANEL DE “MY HERO ACADEMIA” EN EL ANIME EXPO 2026?

De acuerdo con la cuenta oficial de TOHO animation en X, “My Hero Academia” tendrá un panel especial dentro del Anime Expo 2026 que se realizará en Los Ángeles.

Este se llevará a cabo el sábado 4 de julio del 2026, de 14:30 a 15:20 (hora local), en el escenario Main Events del Crypto.com Arena.

Los invitados confirmados son Daiki Yamashita, la voz de Izuku Midoriya, y Koki Uchiyama, la voz de Tomura Shigaraki, ambos pilares del elenco japonés a lo largo de toda la historia.

¿CUÁL ES LA GRAN SORPRESA DE “MY HERO ACADEMIA” EN EL ANIME EXPO 2026?

Según ComicBook, este panel servirá, además, para el estreno mundial de un nuevo corto de “My Hero Academia”, titulado “I Am a Hero Too”, que continúa la línea de tiempo tras el especial “More” que mostró la vida adulta de Deku y sus compañeros.

La historia se centra en una Eri ya más grande, observando la nueva vida del protagonista de la saga como héroe profesional.

Cabe resaltar que este material adapta la páginas adicionales publicadas en el libro “My Hero Academia: Ultra Age”.

Importante: el cortometraje tendrá su lanzamiento oficial en Japón el 3 de agosto.

¿QUÉ MÁS PODRÁN ENCONTRAR LOS FANS DE LAS SERIES DE TOHO EN EL ANIME EXPO 2026?

El stand de TOHO International en el Anime Expo 2026 celebrará el quinto aniversario de “Jujutsu Kaisen”, además de proporcionar espacios dedicados a “Frieren: Beyond Journey’s End”, “The Apothecary Diaries” y la próxima serie “Though I Am an Inept Villainess”.

Asimismo, ofrecerá experiencias inmersivas, mercancía exclusiva y diversos paneles para quienes asistan al evento entre el 2 y el 5 de julio de este 2026.

El panel de "My Hero Academia" en el Anime Expo 2026 se llevará a cabo el 4 de julio (Foto: @TOHOanimation / X)

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