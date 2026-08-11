Después del estreno de “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, corto especial adapta un one-shot de cinco páginas que el propio Kōhei Horikoshi escribió e ilustró para el libro oficial “My Hero Academia: Ultra Age”, publicado en diciembre del 2024, los fans del popular anime se preguntan si este fue el final definitivo de la serie centrada en la historia de Izuku Midoriya (Deku), un joven que nace sin superpoderes, pero que tras conocer a su ídolo All Might, hereda su poder y entra a la prestigiosa Academia UA para convertirse en el héroe número uno.

En “I Am a Hero Too” se revela que Deku no logra convertirse en el héroe número uno de Japón debido a que sacrificó el One For All para salvar el mundo y detener la amenaza definitiva. Ocho años después del final de la guerra, Deku trabaja enseñando a las nuevas generaciones de héroes en la Academia UA.

En el epílogo de “My Hero Academia”, All Might y sus antiguos compañeros de la Clase 1-A le regalan un traje armadura de alta tecnología financiado por ellos mismos. Gracias a esto, Deku puede volver a ser héroe profesional y en poco tiempo logra ganarse el cuarto puesto del ranking.

Izuku Midoriya (Deku) en una escena importante del episodio especial de "My Hero Academia", que es parte de la celebración del 10.º aniversario del anime (Foto: Bones Film)

“MY HERO ACADEMIA” ¿CONTINUARÁ DESPUÉS DE “I AM A HERO TOO”?

Lamentablemente para los fans de Deku, su historia concluye de manera definitiva con “I Am a Hero Too”. Aunque el corto especial se centra en Eri, la nieta del antiguo líder de la organización Yakuza Shie Hassaikai que tiene un don especial por el que el villano Kai Chisaki (Overhaul) la mantuvo cautiva durante mucho tiempo, y posteriormente fue liberada por Lemillion y Deku fueron, también muestra lo que sucedió con los protagonista del anime.

La serie principal y sus arcos de historia concluyeron su recorrido tras abarcar la guerra final y los momentos posteriores de los personajes. Por lo tanto, este último lanzamiento, que está disponible en Crunchyroll desde el 2 de agosto de 2026, funciona únicamente como un epílogo conmovedor que profundiza en el destino de personajes como Eri y amplía un poco más el panorama del futuro de los héroes.

Sin embargo, no prepara el camino para una nueva saga. No obstante, aún quedan los mangas alternativos, one-shots o productos coleccionables impresos. Además, el cierre de la historia de Izuku Midoriya no significa el final de la franquicia “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original).

Izuku Midoriya (Deku) es uno de los personajes que aparecen en el corto animado especial titulado "My Hero Academia: I Am a Hero Too", que está disponible en Crunchyroll (Foto: Bones Film)

¿QUÉ PASARÁ CON LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA”?

Por lo pronto, el autor original, Kōhei Horikoshi, ha dejado atrás el mundo de los héroes y está enfocado en un manga completamente nuevo de género de terror llamado “Quit Laughing, Shijima”. Pero continúa apoyando lanzamientos especiales de su antigua obra.

Aunque todavía no se ha confirmado la tercera temporada para el spin-off “My Hero Academia: Vigilantes”, el final de su segunda entrega dejó el camino preparado para una nueva entrega, además, hay material suficiente en el manga para continuar la historia.

Asimismo, “My Hero Academia” sigue celebrando el décimo aniversario del anime con eventos como la gira musical “My Hero Academia in Concert”, que también llegará a Estados Unidos y Europa.

Otro proyecto de la franquicia es el libro de arte oficial “My Hero Academia: Ultra Artworks”, que tiene programado su lanzamiento internacional en octubre de 2026. Este volumen recopila más de 200 páginas con ilustraciones de los 10 años de trayectoria de Horikoshi.

"El My Hero Academia in Concert" es una gira mundial que celebra el décimo aniversario del anime. Presenta una banda en vivo tocando las canciones de Yuki Hayashi con una gran pantalla de cine que muestra momentos épicos de la serie (Foto: Bones Film)

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