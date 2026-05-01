El episodio especial “More” de “My Hero Academia” llega a las pantallas, a través de Crunchyroll, como el epílogo definitivo del anime y como una última visita al mundo de los queridos héroes que seguimos de cerca desde hace una década. Así, si te gustaría saber exactamente qué historia del manga de Kōhei Horikoshi adapta esta nueva aventura y cómo se conecta con el final impreso, te recomiendo seguir adelante con tu lectura. ¡Presta atención!

Según la web oficial de la franquicia, “More” está numerado como el capítulo 170+1 dentro de la serie animada y forma parte de las celebraciones por el décimo aniversario del show televisivo.

De esta manera, nos ofrece regresar al mundo de los dones por todo lo alto, con la antigua Clase 1-A ya convertida en héroes profesionales.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio especial:

¿QUÉ CAPÍTULO DEL MANGA ADAPTA EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

“More” adapta el capítulo 431 del manga “My Hero Academia”. Es decir, el capítulo extra que Kōhei Horikoshi incluyó como epílogo en el tomo 42, el volumen final de la obra.

Vale precisar que este material se publicó meses después del cierre de la serialización del texto en revista y salió directamente en el formato recopilatorio.

En ese sentido, es comprensible que el anime concluyera su temporada final basándose en el capítulo 430 y dejara este epílogo pendiente... haciéndolo perfecto para lanzarse en una ocasión tan especial como el aniversario de la producción.

De esta manera, se presenta como la pieza fundamental que termina de cerrar la historia de Deku y compañía.

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

El especial “More” nos lleva a un punto en el futuro donde han pasado ocho años desde la graduación de la Clase 1-A y el desenlace de la guerra final, con todos los protagonistas ya asentados en sus vidas adultas.

Así, el núcleo de la historia es una reunión de la clase que celebra lo lejos que han llegado como héroes, con escenas centradas en Deku, Bakugo, Todoroki, Ochaco, Kirishima, Iida y el resto del grupo original.

Y el tono es mucho más íntimo que el de un gran enfrentamiento, ya que pone particular atención en la vida profesional y emocional de nuestros personajes favoritos.

¿CÓMO VER EL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

Este episodio especial de “My Hero Academia” se estrena el sábado 2 de mayo del 2026.

Fuera de Asia, Crunchyroll ha confirmado que lo transmitirá a nivel internacional.

Por lo tanto, para disfrutarlo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL del anime.

Personajes como Kyoka Jiro y Momo Yaoyorozu son parte del episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí