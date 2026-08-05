“My Hero Academia: I Am a Hero Too” revela el nombre oficial de héroe profesional de Deku tras el salto temporal del anime (Foto: Bones Film)
“My Hero Academia: I Am a Hero Too” revela el nombre oficial de héroe profesional de Deku tras el salto temporal del anime (Foto: Bones Film)
Nelly Osco
Nelly Osco

, así que ya puedes ver que adapta una historia corta oficial (one-shot) escrita por Kōhei Horikoshi para el libro de datos Ultra Age y se ambienta ocho años después de la gran guerra final contra All For One y Shigaraki. Este nuevo epílogo se centra en Eri, quien tras el salto temporal es una estudiante de instituto que ha superado sus traumas del pasado y anhela convertirse en música.

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El especial protagonizado por Eri, la nieta del antiguo líder de la organización Yakuza Shie Hassaikai que fue secuestrada por el villano Kai Chisaki (Overhaul) debido a su don, y que fue rescatada por Lemillion (Mirio Togata) y Deku (Izuku Midoriya) en la cuarta temporada de la serie anime “” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), tiene una duración de seis minutos.

Además de mostrar e Eri tocando la guitarra y dando un concierto junto a sus amigos, “” muestra que Izuku Midoriya (con un nuevo traje de héroe), Mirio Togata, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki asisten al evento, y Aizawa (Eraser Head) observa con orgullo el crecimiento emocional de la joven.

Gracias a la armadura financiada por sus compañeros de la Clase 1-A, Deku vuelve a las calles a patrullar a máxima velocidad en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)
Gracias a la armadura financiada por sus compañeros de la Clase 1-A, Deku vuelve a las calles a patrullar a máxima velocidad en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE HÉROE PROFESIONAL DE IZUKU MIDORIYA?

El corto especial “My Hero Academia: I Am a Hero Too” confirma que Izuku Midoriya vuelve a la acción con un traje tecnológico avanzado financiado por sus amigos de la Clase 1-A y finalmente se convierte en un héroe profesional activo. Aunque no es , consigue un lugar en el Top 5.

Deku quedó en cuarto lugar debido a que estuvo fuera de combate por casi una década y enfocándose en su trabajo como profesor de la Academia U.A. Además, se mantiene como una figura de inspiración clave para que Eri pueda superar sus traumas a través del arte.

“My Hero Academia: I Am a Hero Too” también se revela que el nombre profesional de héroe que adoptó Deku es “One For All Hero”. Se trata de un emotivo homenaje al poder que portó y a los sacrificios de todos los predecesores que salvaron al mundo.

Aunque no es el héroe número 1, Izuku Midoriya logró cumplir su sueño de proteger a la sociedad junto a sus amigos. Además, continúa inspirando a los jóvenes como docente en U.A.

Aunque Deku (Izuku Midoriya) no es el héroe número 1 de Japón, se encuentra en el Top 5 de los mejores héroes en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)
Aunque Deku (Izuku Midoriya) no es el héroe número 1 de Japón, se encuentra en el Top 5 de los mejores héroes en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)

¿QUIÉNES SON LOS MEJORES HÉROES?

En “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que funciona como el cierre y epílogo definitivo de toda la franquicia, se menciona que Lemillion es el héroe número uno de Japón. Estos son los personajes que están en el Top 5:

  1. Lemillion (Mirio Togata)
  2. Shoto (Shoto Todoroki)
  3. Mt. Lady
  4. Deku (Izuku Midoriya)
  5. Dynamight (Katsuki Bakugo)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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