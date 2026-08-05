“My Hero Academia: I Am a Hero Too” está disponible en Crunchyroll desde el 2 de agosto de 2026, así que ya puedes ver el cortometraje especial que adapta una historia corta oficial (one-shot) escrita por Kōhei Horikoshi para el libro de datos Ultra Age y se ambienta ocho años después de la gran guerra final contra All For One y Shigaraki. Este nuevo epílogo se centra en Eri, quien tras el salto temporal es una estudiante de instituto que ha superado sus traumas del pasado y anhela convertirse en música.

El especial protagonizado por Eri, la nieta del antiguo líder de la organización Yakuza Shie Hassaikai que fue secuestrada por el villano Kai Chisaki (Overhaul) debido a su don, y que fue rescatada por Lemillion (Mirio Togata) y Deku (Izuku Midoriya) en la cuarta temporada de la serie anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), tiene una duración de seis minutos.

Además de mostrar e Eri tocando la guitarra y dando un concierto junto a sus amigos, “My Hero Academia: I Am a Hero Too” muestra que Izuku Midoriya (con un nuevo traje de héroe), Mirio Togata, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki asisten al evento, y Aizawa (Eraser Head) observa con orgullo el crecimiento emocional de la joven.

Gracias a la armadura financiada por sus compañeros de la Clase 1-A, Deku vuelve a las calles a patrullar a máxima velocidad en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE HÉROE PROFESIONAL DE IZUKU MIDORIYA?

El corto especial “My Hero Academia: I Am a Hero Too” confirma que Izuku Midoriya vuelve a la acción con un traje tecnológico avanzado financiado por sus amigos de la Clase 1-A y finalmente se convierte en un héroe profesional activo. Aunque no es el héroe número 1 de Japón, consigue un lugar en el Top 5.

Deku quedó en cuarto lugar debido a que estuvo fuera de combate por casi una década y enfocándose en su trabajo como profesor de la Academia U.A. Además, se mantiene como una figura de inspiración clave para que Eri pueda superar sus traumas a través del arte.

“My Hero Academia: I Am a Hero Too” también se revela que el nombre profesional de héroe que adoptó Deku es “One For All Hero”. Se trata de un emotivo homenaje al poder que portó y a los sacrificios de todos los predecesores que salvaron al mundo.

Aunque no es el héroe número 1, Izuku Midoriya logró cumplir su sueño de proteger a la sociedad junto a sus amigos. Además, continúa inspirando a los jóvenes como docente en U.A.

Aunque Deku (Izuku Midoriya) no es el héroe número 1 de Japón, se encuentra en el Top 5 de los mejores héroes en “My Hero Academia: I Am a Hero Too” (Foto: Bones Film)

¿QUIÉNES SON LOS MEJORES HÉROES?

En “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que funciona como el cierre y epílogo definitivo de toda la franquicia, se menciona que Lemillion es el héroe número uno de Japón. Estos son los personajes que están en el Top 5:

Lemillion (Mirio Togata) Shoto (Shoto Todoroki) Mt. Lady Deku (Izuku Midoriya) Dynamight (Katsuki Bakugo)

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