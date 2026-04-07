Este 2026, el anime “My Hero Academia” (en su idioma original: "Boku no Hero Academia") celebra sus 10 años de emisión con un regalo perfecto para los fans. Y es que las tres primeras temporadas de la serie se podrán ver gratis y de forma legal en el canal de YouTube de TOHO animation, con subtítulos en español y otros idiomas, durante una ventana limitada entre abril y agosto. De esta manera, tanto quienes recién llegan al mundo de Deku como quienes quieren volver a disfrutar de la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi, tendrán una oportunidad única sin pagar suscripción a ninguna plataforma.

Vale precisar que esta maratón forma parte de la campaña oficial por el décimo aniversario de la producción, que incluye también un episodio especial titulado “More”, conciertos y más actividades alrededor del mundo.

Lo cierto es que, como muchos recordamos, el primer capítulo del anime se emitió el pasado 3 de abril del 2016, momento en el que el show televisivo empezó a conquistar a miles de espectadores a nivel global.

¿CUÁNDO EMPEZÓ LA MARATÓN GRATUITA DE “MY HERO ACADEMIA” EN YOUTUBE?

La maratón gratuita de “My Hero Academia” ya empezó: el primer bloque, que reúne los capítulos 1 al 13 (temporada 1), está disponible en YouTube desde el pasado lunes 3 de abril del 2026 y permanecerá en línea hasta el domingo 3 de mayo.

Cabe resaltar que las siguientes tandas de episodios se irán sumando progresivamente al portal y cada uno tendrá su propia fecha de inicio y fin, por lo que conviene marcar el calendario para no dejar pasar esta oportunidad.

Antes de continuar, mira el primer capítulo de la ficción:

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE EPISODIOS GRATIS DE “MY HERO ACADEMIA” EN YOUTUBE

Las fechas de publicación de los 63 episodios de las primeras tres temporadas de “My Hero Academia” en YouTube quedaron distribuidas de acuerdo con la siguiente lista:

Temporada 1 (episodios 1–13): del 3 de abril al 3 de mayo del 2026

del 3 de abril al 3 de mayo del 2026 Temporada 2 (episodios 14–26): del 30 de abril al 31 de mayo del 2026

del 30 de abril al 31 de mayo del 2026 Temporada 2 (episodios 27–38): del 31 de mayo al 30 de junio del 2026

del 31 de mayo al 30 de junio del 2026 Temporada 3 (episodios 39–51): del 30 de junio al 31 de julio del 2026

del 30 de junio al 31 de julio del 2026 Temporada 3 (episodios 52–63): del 31 de julio al 31 de agosto del 2026

¿CÓMO VER LAS PRIMERAS TEMPORADAS DE “MY HERO ACADEMIA” GRATIS EN YOUTUBE?

Para acceder a la maratón, tan solo necesitas entrar al canal TOHO animation en YouTube y buscar la lista de reproducción “My Hero Academia 10th Anniversary: Free Binge Marathon — Early Seasons (1–3)”, donde se agrupan los capítulos por bloques.

Es importante señalar que la campaña tiene alcance mundial y es gratuita, ya que no requiere suscripción Premium ni registro adicional... ¡basta con tener acceso al portal y una conexión estable a internet!

Asimismo, debes saber que los episodios se ofrecen con los siguientes subtítulos: inglés, francés, español latino, español de España, alemán, portugués e italiano.

El anime "My Hero Academia" sigue a Izuku Midoriya, un joven que nació sin ningún tipo de poder en una sociedad que los idolatra (Foto: Bones Film)

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