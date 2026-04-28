¡Llegó el momento de despedirnos de manera definitiva del anime “My Hero Academia”! Y es que el nuevo episodio especial de la producción, titulado “More”, marca el desenlace definitivo de la historia de Deku y sus compañeros... en una etapa mucho más madura de sus vidas, lejos de sus días como estudiantes. Pero, ¿sabes exactamente cuántos años pasan entre el final de la serie y este epílogo? Pues, para averiguar la respuesta, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que este capítulo extra forma parte del proyecto por el décimo aniversario del anime, el cual se estrenó en el 2016 y concluyó a finales del 2025.

Así, en esta etapa del relato, el foco ya no está en exámenes escolares ni en las prácticas de campo, sino en la vida profesional de los héroes.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio “More” de “My Hero Academia”:

¿CUÁNTOS AÑOS PASAN ENTRE EL FINAL DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA” Y EL EPISODIO ESPECIAL “MORE”?

Este especial sigue a Deku y sus compañeros ocho años después de graduarse de la Academia U.A.

Y es que es la adaptación del capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi, el cual funciona como epílogo de la historia.

Por lo tanto, con “More”, el anime salta directamente a ese futuro y muestra cómo avanzaron las carreras heroicas y la vida adulta de nuestros protagonistas.

Es decir, los presenta ya establecidos en la sociedad, con trajes y responsabilidades propias de héroes profesionales.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio especial “More” de “My Hero Academia” se estrena el sábado 2 de mayo del 2026.

Y, tal como te puedes imaginar, la emisión será mundial a través de Crunchyroll, con excepción de Asia, donde las licencias funcionan de forma independiente.

Por lo tanto, para disfrutarlo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL del anime.

¿QUÉ CONVIENE SABER ANTES DE VER EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

Es importante resaltar que “More” está pensado para quienes ya completaron las ocho temporadas del anime.

Lo cierto es que el especial no se detiene a explicar el mundo ni los poderes de cada personaje, así que funciona mejor como cierre emocional que como punto de entrada a la franquicia.

Con el paso del tiempo, Katsuki Bakugo del anime "My Hero Academia" aprendió a canalizar su temperamento para inspirar a otros (Foto: Bones Film)

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