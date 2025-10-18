El universo de “My Hero Academia” lleva más de una década inspirando a millones de fans en todo el mundo. Desde su primera publicación en 2014, la historia de Izuku Midoriya y su camino para convertirse en héroe profesional ha evolucionado tanto que muchos se preguntan: ¿cuántos años tienen realmente los personajes principales? Con la emisión de su última temporada en Crunchyroll en otoño de 2025, es el momento perfecto para repasar las edades y el crecimiento de los jóvenes que heredarán el legado de All Might.

LA EDAD DE LOS PERSONAJES DE “MY HERO ACADEMIA”

1. Izuku Midoriya

Izuku Midoriya, mejor conocido como Deku, comenzó su aventura con apenas 14 años. En los primeros episodios, era un chico sin Don, dispuesto a darlo todo por su sueño de convertirse en héroe. Con el paso del tiempo —y después de recibir el poder del One for All—, Midoriya cumple 15 años y se transforma en el símbolo de la perseverancia.

Su cumpleaños, el 15 de julio, marca el punto medio del verano, ideal para un protagonista que siempre brilla con energía y esperanza, aunque muchos lo consideren un héroe demasiado serio o estático.

Izuku Midoriya es el protagonista del manga "My Hero Academia" (Foto: Crunchyroll)

2. Katsuki Bakugo

Katsuki Bakugo, su eterno rival y compañero de infancia, también tiene 15 años. Nació el 20 de abril y mide 1.72 m. Desde el primer episodio, su carácter explosivo y su talento natural lo convirtieron en uno de los personajes más intensos de la franquicia. Lo que empezó como arrogancia se fue transformando en una determinación admirable. Bakugo ha pasado de ser un agresivo competidor a un aliado estratégico, demostrando que incluso los temperamentos más fieros pueden evolucionar hacia la grandeza.

3. Shoto Todoroki

Shoto Todoroki, con 15 años y una altura de 1.76 m, completa el trío principal. Su poder, “Mitad frío, mitad caliente”, refleja la dualidad de su vida: el hijo del héroe Endeavor, marcado por una infancia dura y un padre exigente. Nacido el 11 de enero, Todoroki es un personaje de invierno tanto en carácter como en fecha. Sin embargo, su desarrollo emocional a lo largo de la serie lo convirtió en uno de los más queridos por los fans, capaz de equilibrar poder con empatía.

Todoroki tiene posiblemente la historia más interesante de todos, en gran parte gracias a su compleja historia familiar (Foto: Crunchyroll)

4. Ochaco Uraraka

Entre los personajes secundarios más destacados está Ochaco Uraraka, la heroína de la gravedad cero. A sus 15 años y con una estatura de 1.56 m, Uraraka aporta ligereza no solo por su Don, sino también por su personalidad optimista. Aunque muchos la ven como el posible interés amoroso de Deku, su meta siempre ha sido ayudar a su familia, demostrando que su ambición nace del corazón más que del romance.

5. Tenya Ida

Tenya Ida, el estudiante modelo del grupo, también tiene 15 años. Nacido el 22 de agosto, mide 1.79 m y representa el arquetipo del héroe disciplinado. Su evolución durante el arco del “Asesino de Héroes” lo consolidó como un líder nato. Su historia con su hermano mayor lo humanizó y permitió ver la vulnerabilidad detrás del uniforme, recordando que incluso los más rectos tienen emociones profundas.

Aunque no recibe tanta atención como el trío principal, Tenya Ida tiene un papel destacado en "My Hero Academia" (Foto: Crunchyroll)

6. Eijiro Kirishima

Eijiro Kirishima, con sus 15 años y 1.70 m de altura, es uno de los personajes más entrañables gracias a su camaradería y su inquebrantable lealtad. Su poder de endurecimiento lo ha convertido en un muro tanto físico como emocional para sus compañeros, especialmente Bakugo. Nacido el 16 de octubre, Kirishima demuestra que la fuerza no solo se mide en músculo, sino en carácter.

7. Denki Kaminari

Denki Kaminari, el chico eléctrico del grupo, también tiene 15 años y mide 1.68 m. Su cumpleaños es el 29 de junio, y su personalidad chispeante va de la mano con su Don. A pesar de que su poder puede desconectarlo —literalmente—, Kaminari ha demostrado valentía en los momentos más difíciles, siendo la prueba de que los héroes también pueden reírse de sí mismos.

8. Momo Yaoyorozu

Momo Yaoyorozu, de 15 años y 1.73 m de altura, es uno de los personajes más brillantes de “My Hero Academia”. Su Don de “Creación” la convierte en una heroína con infinitas posibilidades, aunque su papel en la historia a veces se ve reducido a una figura de apoyo. Nacida el 23 de septiembre, Momo encarna la inteligencia, la elegancia y la estrategia. Con su habilidad para fabricar cualquier objeto que imagine, representa el potencial ilimitado de la mente humana.

Momo es uno de los personajes más populares de "MHA" y también uno de los más potencialmente decepcionantes (Foto: Crunchyroll)

