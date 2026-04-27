A diez años del estreno de su anime, “My Hero Academia” se prepara para despedirse con un último regalo para los fans: el episodio especial “More”. Así, pensado como un cierre definitivo tras la octava temporada de la serie, este capítulo extra llegará a la televisión japonesa en un horario que incluye ajustes en la programación de otro importante show televisivo. En ese sentido, si te intriga saber qué otra producción se verá afectada con este lanzamiento, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “More” es un episodio epílogo situado varios años después de los hechos principales de la serie.

Este adapta el capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi y muestra cómo lucen los héroes en el futuro.

De esta manera, el especial busca darle a la audiencia una última mirada al querido mundo de “My Hero Academia”.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿QUÉ ANIME ENTRA EN PAUSA POR EL ESTRENO DEL EPISODIO “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

La serie que hará una pausa será “Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke”, cuya cuarta temporada no emitirá su episodio 5 el sábado 2 de mayo del 2026.

Y es que, en su horario habitual, se transmitirá el capítulo “My Hero Academia 170+1: More”.

Es decir, se trata de un ajuste puntual de una semana en la programación de la TV japonesa debido a la relevancia del especial de “My Hero Academia” dentro de las celebraciones por su décimo aniversario.

¿CUÁNDO SE EMITIRÁ EL EPISODIO 5 DE “ASCENDANCE OF A BOOKWORM” - TEMPORADA 4?

El episodio 5 de la cuarta temporada del anime “Ascendance of a Bookworm” pasará a emitirse el sábado 9 de mayo del 2026, ocupando su mismo bloque horario una semana después.

Por lo tanto, si ya tenías marcado el sábado 2 como “día de Myne”, solo tendrás que mover ese recordatorio al sábado siguiente.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “ASCENDANCE OF A BOOKWORM”?

La cuarta entrega de “Ascendance of a Bookworm” sigue a Myne ya instalada en su nueva vida como hija adoptiva de un archiduque, en un entorno mucho más político y cargado de intrigas que en las temporadas anteriores.

En esta etapa, la historia se centra en cómo ella intenta compatibilizar su pasión por los libros con las exigencias de la nobleza, la Iglesia y la tensión constante entre distintas facciones de poder que quieren controlarla.

El póster de la cuarta temporada de "Ascendance of a Bookworm", anime que adapta el manga homónimo de Ryō Namino (Foto: Wit Studio)

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