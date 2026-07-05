El universo “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”) demostró, una vez más, que el final de su anime no fue realmente un adiós definitivo. Y es que en el Anime Expo 2026, uno de los encuentros de la industria más importantes de Norteamérica, la franquicia sorprendió a los asistentes con la primera proyección mundial de “I Am a Hero Too”, un corto inédito que adapta las páginas adicionales del fan book “My Hero Academia: Ultra Age” y continúa la historia de los héroes que marcaron a toda una generación. Así, si te gustaría saber cuándo podrás verlo si no estuviste presente en el evento, aquí te lo cuento.

Vale precisar que este material se suma a la ya extensa celebración por los diez años de la serie.

De esta forma, continúa la línea narrativa de “More”, el especial que “My Hero Academia” estrenó meses atrás y que ya había mostrado un vistazo a la vida adulta de nuestros protagonistas.

¿DE QUÉ TRATA EL CORTO “I AM A HERO TOO”?

“I Am a Hero Too” narra la historia de una Eri ya adolescente, quien observa de cerca la nueva vida de Deku como héroe profesional, ocho años después del fin del conflicto contra las fuerzas villanas.

Así, el corto se presenta como una pieza breve, pero cargada de emotividad, con una escena musical final que reúne a varios personajes conocidos de la franquicia.

Importante: al tratarse de contenido con spoilers recientes, se recomienda—a quienes prefieran verlo sin adelantos—evitar buscar detalles adicionales hasta su estreno oficial.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “I AM A HERO TOO”?

La proyección anticipada de “I Am a HeroToo” en el Anime Expo 2026 tuvo lugar el pasado sábado 4 de julio.

Por otro lado, de acuerdo con la cuenta de “My Hero Academia” en X, el público japonés podrá verlo en pantalla grande durante las funciones especiales programadas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Finalmente, su lanzamiento oficial en el streaming está confirmado para el lunes 3 de agosto.

Cabe resaltar que se espera que el cortometraje esté disponible en Crunchyroll para el público fuera de Japón.

¿QUIÉNES PARTICIPARON EN EL PANEL DE “MY HERO ACADEMIA” EN EL ANIME EXPO 2026?

El panel de “My Hero Academia” en el Anime Expo 2026 contó con la presencia de Daiki Yamashita, la voz de Izuku Midoriya, y Koki Uchiyama, la voz de Tomura Shigaraki.

Ambos conversaron sobre la temporada final de la serie y compartieron reflexiones sobre su paso por el proyecto.

En cuanto al equipo técnico de “I Am a Hero Too”, el storyboard estuvo a cargo de Tomo Ookubo, la dirección de episodio recayó en Naomi Nakayama y la dirección de animación fue responsabilidad de Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima.

"My Hero Academia: I Am a Hero Too" es un cortometraje especial que forma parte de las celebraciones por el 10° aniversario de la franquicia (Foto: Bones Film)

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