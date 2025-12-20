Los fanáticos de “My Hero Academia” (“Boku no Hīrō Akademia” en su idioma original) tenían razón, la historia de Deku aún no ha terminado. En la Jump Festa 2026, se anunció que Izuku Midoriya y el resto de sobrevivientes volverán para un episodio adicional después del final de la octava temporada del popular y exitoso anime basado en el manga homónimo de Kōhei Horikoshi. Pero no es la única sorpresa que la serie tiene preparada para el siguiente año.

El 20 de diciembre de 2025 se realizó el panel de este anime en Japón, mientras que el resto del mundo estuvo atento a los detalles a través del canal oficial de Shonen Jump en YouTube. El Special Stage anunció el lanzamiento de un episodio adicional, una imagen de aniversario dibujada por el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y una gira mundial de conciertos.

El anime “My Hero Academia” cumple 10 años en abril, así que la celebración mundial comenzará oficialmente el 3 de abril de 2026.

La celebración mundial por el décimo aniversario de "My Hero Academia" comenzará oficialmente el 3 de abril de 2026 (Foto: Bones Film)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL EPISODIO ADICIONAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

El episodio adicional lleva el título de “More” y se estrenará el 2 de mayo de 2026, en exclusiva en Crunchyroll (fuera de Asia), y adaptará el capítulo 431 del manga original.

Este capítulo especial de “My Hero Academia” sirve como epílogo de toda la serie y sigue a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación. Se centra en la vida de los protagonistas como héroes adultos.

Aunque es una sorpresa agradable, se trata de algo que los fans esperan, ya que el final de la octava temporada no cubrió por completo el final del manga de Kōhei Horikoshi, quien decidió agregar más material secundario para profundizar en las vidas de los superhéroes principales.

El episodio adicional del anime "My Hero Academia" se estrenará el 2 de mayo de 2026 (Foto: Bones Film)

La gira mundial de conciertos de “My Hero Academia”

La gira mundial My Hero Academia in Concert comenzará el 30 de mayo de 2026 en Pacifico Yokohama, Japón, y combinará imágenes de anime con interpretaciones en vivo de la icónica música de Yuki Hayashi de la franquicia.

Posteriormente, dará la vuelta al mundo. Aún no se han anunciado las fechas y sedes de las giras internacionales. Durante el evento también se prometieron más sorpresas por del décimo aniversario.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí