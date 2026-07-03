La franquicia “My Hero Academia” no deja de dar de qué hablar, incluso después del gran cierre de su historia principal. Y es que, en septiembre del 2026, llega una novedad que le va a interesar a los fans que disfrutan tener sus animes favoritos en formato físico y no solo en el streaming. Se trata, ni más ni menos, de un lanzamiento vinculado a “My Hero Academia: Vigilantes”, el querido spin-off del universo creado por Kōhei Horikoshi, y aquí te cuento todo lo que debes saber antes de que salga a la venta.

Vale precisar que “My Hero Academia: Vigilantes” sigue a Koichi Haimawari, un joven universitario que alguna vez soñó con ser héroe profesional y terminó por resignarse a esa idea.

Entonces, en un mundo donde la mayoría de la población posee Quirks pero solo unos pocos logran convertirse en héroes oficiales, Koichi ve su vida transformada tras cruzarse con el vigilante Knuckleduster.

Así, junto a Kazuho Haneyama, conocida como Pop☆Step, termina reclutado para operar al margen del sistema oficial de héroes, enfrentando el avance de una droga que potencia los Quirks de forma peligrosa.

Antes de continuar, mira el tráiler de la producción:

¿CUÁL ES EL LANZAMIENTO DE LA FRANQUICIA “MY HERO ACADEMIA” QUE LLEGA EN SEPTIEMBRE?

Tal como revela Crunchyroll, la primera temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”, con sus 13 episodios, llega a la venta en formato Blu-ray el martes 8 de septiembre del 2026.

Importante: la edición ya está disponible en preventa a través de la tienda oficial de la plataforma, con un precio de 74.98 dólares, sin impuestos.

¿QUÉ INCLUYE LA EDICIÓN FÍSICA DE “MY HERO ACADEMIA: VIGILANTES”?

El paquete oficial del Blu-ray contempla audio en japonés e inglés, con subtítulos en inglés, además de un empaque especial tipo ‘digipak’ con funda protectora.

Por otro lado, entre los extras, se incluyen: videos musicales, clips promocionales, aperturas y cierres sin créditos, así como cuatro cartas ilustradas con distintos personajes del elenco principal del spin-off.

¿QUÉ MÁS LANZA CRUNCHYROLL EN SEPTIEMBRE DEL 2026?

“My Hero Academia: Vigilantes” no es el único título en la lista de estrenos físicos de Crunchyroll para septiembre del 2026.

En realidad, el catálogo del mes también suma:

“Black Butler - Emerald Witch Arc” - Temporada 4

- Temporada 4 “Our Last Crusade or the Rise of a New World” - Temporada 2

- Temporada 2 La edición SteelBook de “Kaiju No. 8: Mission Recon”

La versión 4K SteelBook de “Suzume”

Así se ve la edición en formato físico Blu-ray de la primera temporada del anime "My Hero Academia: Vigilantes" (Foto: The Crunchyroll Store)

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