Aunque la serie anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) llegó a su fin en diciembre de 2025 y cerró su historia de forma definitivamente tras el lanzamiento del episodio extra “More” y el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, la exitosa franquicia continuará siendo relevantes durante mucho tiempo. Por lo tanto, los fans de la historia basada en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi esperan que este universo se expanda, con una nueva temporada de “My Hero Academia: Vigilantes” u otra serie derivada.

Mientras “More” adaptó el epílogo del material original, se desarrolla ocho años después de la guerra final y muestra la vida adulta de Deku como profesor en la Academia U.A. y al resto de la Clase 1-A trabajando como héroes profesionales, “I Am a Hero Too” se basa exactamente en un capítulo especial de manga de cinco páginas (Capítulo 431.5), un relato de tipo one-shot canon escrito e ilustrado directamente por el creador de la franquicia.

El corto, que adapta el capítulo especial se incluyó en el libro oficial de datos “My Hero Academia: Ultra Age”, se centra en una Eri adolescente que persigue su sueño de ser música, y muestra más del futuro de Deku, quien gracias a su traje tecnológico avanzado vuelve a ser un héroe profesional.

El cortometraje "I Am a Hero Too" del anime "My Hero Academia" funciona como un epílogo ambientado ocho años después de la historia principal (Foto: Bones Film)

EL NUEVO LANZAMIENTO DE “MY HERO ACADEMIA” EN ESTADOS UNIDOS

Por lo pronto, la franquicia no ha confirmado una nueva serie anime ni una nueva temporada. No obstante, el sitio web oficial de Viz Media confirmó que “My Hero Academia: Ultra Artworks” se lanzará el 13 de octubre de 2026 en Estados Unidos. (En Japón está disponible desde el 4 de junio de 2025).

Se trata del primer libro de ilustraciones oficial (artbook) del manga creado por Kohei Horikoshi. La publicación incluye una amplia selección de láminas y dibujos publicados a lo largo de los diez años de serialización de la obra en la revista Weekly Shōnen Jump, portadas de tomos recopilatorios y material promocional

Asimismo, “My Hero Academia: Ultra Artworks” también contará con notas y reflexiones de Kohei Horikoshi donde comparte anécdotas, el proceso creativo y los secretos detrás de varias de las ilustraciones.

Pero eso no es todo. En el esperado libro de arte de 248 páginas, los fans podrán encontrar material inédito como bocetos y una portada diseñada especialmente para este volumen de colección. Está disponible en tapa dura y los fans pueden reservarlo en Amazon.

Izuku Midoriya (Deku) también aparece en el corto animado especial titulado "My Hero Academia: I Am a Hero Too", que ya está disponible en Crunchyroll (Foto: Bones Film)

FECHA DE PUBLICACIÓN DE “MY HERO ACADEMIA: ULTRA ARTWORKS”

Edición en Español (Planeta Cómic): 14 de octubre de 2026.

Edición en Inglés (VIZ Media): 13 de octubre de 2026.

Edición Original Japonesa: 4 de junio de 2025.

PRECIO DE “MY HERO ACADEMIA: ULTRA ARTWORKS”

Edición en Inglés (VIZ Media): $50.00

Edición en Español (Planeta Cómic): 35,00 €

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