A pesar de que la serie anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó en diciembre de 2025 tras ocho temporadas y 170 episodios, la franquicia continuó con el episodio adicional “More”, que se estrenó el 2 de mayo de 2026 y adapta el epílogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, y con el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, que ya está disponible en Crunchyroll. Ambas producciones se ambientan ocho años después de la gran guerra final contra All For One y Shigaraki, y revelan quién es el héroe número 1 de Japón.

En “More”, Deku (Izuku Midoriya) trabaja como profesor en la Academia U.A. y afianza su relación romántica con Ochaco Uraraka. Además vuelve a la acción con un traje tecnológico avanzado financiado por sus amigos de la Clase 1-A. Sin embargo, no se convierte en el héroe número 1 de Japón. Ese lugar lo ocupa otro personaje.

Se trata de Lemillion (Mirio Togata), quien era el candidato principal elegido por Sir Nighteye para heredar el poder del One For One debido a su fuerza antes de que All Might conociera a Deku. Su rango se confirma en “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que adapta una historia corta oficial (one-shot) escrita por Kōhei Horikoshi para el libro de datos Ultra Age. Pero ¿quiénes están en el ranking de los mejores héroes?

En “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, Mirio Togata, también conocido por su nombre de héroe Lemillion, es el héroe número 1 de Japón (Foto: Bones Film)

EL RANKING DE LOS MEJORES HÉROES EN “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”

En “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, que tiene una duración de seis minutos y que funciona como el cierre y epílogo definitivo de toda la franquicia, no solo se menciona que Lemillion es el héroe número uno de Japón, también se revela quiénes los acompañan en el Top 5.

Lemillion (Mirio Togata): Consolidado firmemente en la cima. Shoto (Shoto Todoroki). Mt. Lady. Deku (Izuku Midoriya): Quien logra entrar directo al cuarto puesto global tras regresar a la acción con su traje tecnológico. Dynamight (Katsuki Bakugo)

Lemillion se convierte en el héroe número 1 porque el ranking oficial no solo mide la fuerza bruta, también considera quién es el héroe más completo a nivel social, carismático y operativo. Por lo tanto, Mirio Togata destaca en todos esos aspectos.

Mientras que Deku, el protagonista de “My Hero Academia”, quedó en cuarto lugar debido a que estuvo fuera de combate por casi una década y enfocándose en su trabajo como profesor de la Academia U.A.

Aunque su ubicación en el ranking puede ser una sorpresa para algunos debido a que regresó no hace mucho gracias a su traje tecnológico, la población civil de Japón recuerda a Deku como “el estudiante que salvó al mundo” en la gran guerra contra Shigaraki, así que su popularidad lo ayudó a superar a héroes de tiempo completo que llevaban años operando en las calles.

Izuku Midoriya (Deku), que también aparece en el corto animado especial titulado "My Hero Academia: I Am a Hero Too", ocupa el cuarto lugar del ranking de mejores héroes (Foto: Bones Film)

Lemillion y Deku son los salvadores de Erin

“My Hero Academia: I Am a Hero Too” se centra en Eri, la nieta del antiguo líder de la organización Yakuza Shie Hassaikai que tiene un don especial por el que el villano Kai Chisaki (Overhaul) la mantuvo cautiva durante mucho tiempo. Lemillion y Deku fueron los que la rescataron en la cuarta temporada de la serie principal.

Ocho años después, Eri es una adolescente de 14 o 15 años y se enfoca en su sueño de convertirse en música. A pesar de la inmensa fama de Deku y Lemillion, ella desea forjar su propio camino sin colgarse del renombre de sus salvadores.

Eri es una estudiante de preparatoria en el cortometraje "My Hero Academia: I Am a Hero Too" y busca seguir su propio camino (Foto: Bones Film)

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