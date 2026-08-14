Después del episodio adicional “More” y el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, ambos ambientados ocho años después de la guerra de héroes y de la graduación de los protagonistas de la preparatoria U.A, “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) definitivamente llegó a su fin. Aunque la adaptación del one-shot publicado originalmente por el creador Kohei Horikoshi dentro del “My Hero Academia Fan Book: Ultra Age”, se centra en una Erin adolescente, también muestra lo que sucedió con Izuku Midoriya (Deku) y otros personajes principales.

Aunque la historia principal ha llegado a su fin, la franquicia podría continuar en expansión. Por lo pronto, están enfocados en celebrar el décimo aniversario del popular anime y no se ha confirmado una nueva temporada de “My Hero Academia: Vigilantes”. No obstante, todavía hay algunos lanzamientos que podrían entusiasmar a los fanáticos de la obra de Kohei Horikoshi.

Uno de los próximos proyectos es la exposición virtual titulada “Heroes’ Footprints”, que es una experiencia interactiva oficial de Crunchyroll que está diseñada para celebrar el legado de la franquicia y repasar los momentos más importantes de los personajes a lo largo de la historia del anime. Se estrenará el 28 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el 27 de septiembre.

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, es el protagonista del popular anime y manga "My Hero Academia", que ya terminó (Foto: Bones Film)

EL NUEVO LANZAMIENTO DE “MY HERO ACADEMIA” EN ESTADOS UNIDOS

Pero no es lo único que la franquicia tiene preparada para los fans de “My Hero Academia”. El sitio web oficial de Viz Media confirmó el lanzamiento del segundo pack de tomos del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi traducidos al inglés.

La primera caja recopilatoria (Box Set 1) de VIZ Media se lanzó al mercado oficialmente el 18 de octubre de 2022 y abarcó los volúmenes del 1 al 20, lo que cubre aproximadamente desde el inicio de la historia hasta el final del Arco del Festival Cultural de la Academia U.A.

Mientras que el segundo gran pack o caja recopilatoria oficial (Box Set 2) del manga “My Hero Academia” saldrá a la venta el 24 de noviembre de 2026 e incluirá todos los volúmenes restantes, es decir, hasta el 42. Por lo tanto, será el lanzamiento final de la historia principal de para los fans en Estados Unidos.

Además de la traducción oficial al inglés desde el volumen 21 del manga hasta el desenlace de la historia, incluyendo la gran Guerra de Liberación Paranormal y la Batalla Final contra All For One y Shigaraki, el pack incluye un póster a todo color a doble cara y un folleto exclusivo de 48 páginas con ilustraciones adicionales nunca antes vistas.

Regalos exclusivos

Póster a doble cara: Un póster de colección impreso a todo color con ilustraciones promocionales de los héroes y villanos.

Folleto exclusivo de 48 páginas: Un minilibro extra que recopila bocetos inéditos y comentarios adicionales del creador Kōhei Horikoshi. Este contenido corresponde originalmente al material extra impreso en las solapas de las sobrecubiertas japonesas de los volúmenes 21 al 42, el cual no suele incluirse en las ediciones estándar americanas.

Precio y cómo comprar

El precio oficial para el “My Hero Academia” Box Set 2 establecido por la editorial es de $260.00 USD. y se puede preordenar en Amazon.

"My Hero Academia" es un anime de acción y superhéroes perteneciente al género shonen que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia (Foto: Bones Film)

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