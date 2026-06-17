La octava y última temporada de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) terminó el 13 de diciembre de 2025 con un episodio que se centró en la graduación de los estudiantes de la Academia U.A. tras superar la gran guerra y los difíciles años de reconstrucción. Pero ese no fue el final de la historia de Izuku Midoriya (Deku), ya que el anime volvió con capítulo especial titulado “More”, que adaptó el epílogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi y se estrenó el 2 de mayo de 2026.

El episodio extra ayudó a cerrar una de las tramas pendientes entre Deku y Ochaco, así como revelar más detalles de las vidas adultas de los personajes principales. Tras su emisión, también se confirmó que la franquicia continuará con un nuevo proyecto: el corto anime “I Am a Hero Too” (“Yo también soy un héroe”).

Todo lo anterior forma parte de las sorpresas por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” que comenzó oficialmente el 3 de abril de 2026 y también incluye una gira mundial de conciertos sinfónicos, que empezaron el 30 de mayo en Japón y continuarán por Estados Unidos y Europa. Pero no es lo único que la serie tiene preparado.

El episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" muestra que Izuku Midoriya (Deku) y Ochaco Uraraka (Uravity) finalmente se reúnen tras años de crecimiento personal y profesional (Foto: Bones Film)

EL VIDEO CONMEMORATIVO POR EL DÉCIMO ANIVERSARIO DE “MY HERO ACADEMIA”

Para los fans de “My Hero Academia” en Japón, el 16 de junio es el Día del Héroe, ya que es la fecha en la que se emitió originalmente el legendario episodio del enfrentamiento final entre All Might y All For One en Kamino (Episodio 49 de la temporada 3, “One For All”). Por lo tanto, Toho Animation lanzó un video conmemorativo.

El video musical especial lleva el título “You can be a Hero” (“Puedes ser un héroe”), tiene una duración de casi dos minutos y media, cuenta con la icónica banda sonora de la serie, “You Say Run” y resume el viaje de Deku desde que era un niño que soñaba con convertirse en un héroe hasta lograrlo.

Además, el equipo del estudio Bones integró nuevos cortes de animación inéditos creados exclusivamente para esta producción, en la que participaron el diseñador de personajes Yoshihiko Umakoshi y otros miembros del grupo.

“MY HERO ACADEMIA” EN LA ANIME EXPO 2026

Como parte de los festejos de este décimo aniversario de “My Hero Academia”, Toho Animation confirmó un panel especial en la Anime Expo 2026 para el 4 de julio. En esta presentación se realizará el estreno mundial de un nuevo corto animado “My Hero Academia: I am a hero too”.

Dicho corto adapta las páginas adicionales del manga que se incluyeron originalmente en “My Hero Academia: Ultra Age” (“Final Fan Book Ultra Age”), el tercer y último libro de datos (databook) oficial del manga que fue lanzado el 2 de mayo de 2025 en Japón.

“I Am a Hero Too”, que sigue a Eri en su etapa de estudiante mientras visita la Academia UA y muestra cómo continúa la sociedad de héroes, se estrenará el 3 de agosto en Japón.

El especial "My Hero Academia: I Am a Hero Too" explora lo que ocurre cuando Eri regresa de visita a la Academia U.A. con un propósito muy claro y especial en su corazón (Foto: Bones Film)

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