El 2026 es un gran año para “My Hero Academia”. No solo por el episodio adicional que adapta el capítulo 431 del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi y sirve como epílogo de toda la serie y muestra a Izuku Midoriya y los demás miembros de la Clase 1-A de la Preparatoria UA ocho años después de su graduación, también por la gira musical que es parte de la celebración por el décimo aniversario del debut original del anime. Aunque la celebración mundial comenzará oficialmente el 3 de abril, el primer concierto se realizará el 30 de mayo.

“My Hero Academia In Concert” promete una velada inolvidable que honra el legado de los queridos héroes y conmemora una década de momentos inolvidables. Desde los primeros pasos de Deku hasta las emocionantes batallas que han sido parte esencial de la serie y que han marcado el viaje de los protagonistas a lo largo de ocho temporadas.

El concierto combina a la perfección música dinámica con impactantes imágenes de las escenas más memorables de “My Hero Academia”. En el escenario estará una banda de 15 integrantes interpretando la legendaria banda sonora de Yuki Hayashi, así que los asistentes podrán disfrutar de temas como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”.

Estas son las ciudades confirmadas en Europa que forma parte de la gira mundial de "My Hero Academia In Concert" (Foto: TOHO Animation)

¿CUÁNDO EMPIEZA “MY HERO ACADEMIA EN CONCIERTO“?

La gira mundial de “My Hero Academia” comenzará el 30 de mayo de 2026 en el centro de convenciones Pacifico Yokohama, en Japón. Y continuará por Europa en septiembre de 2026. Hasta el momento, se han confirmado diez ciudades, entre ellas, Londres, Viena, Berlín y Ámsterdam.

De acuerdo con la página oficial de “My Hero Academia In Concert”, las fechas y ciudades en Estados Unidos se anunciarán en abril.

20 de septiembre: Londres, Reino Unido (Eventim Apollo)

22 de septiembre: Düsseldorf, Alemana (Mitsubishi Halle)

23 de septiembre: Ámsterdam, Países Bajos (AFAS)

24 de septiembre: París, Francia (El Gran Rex)

25 de septiembre: Antwerp, Bélgica (Ayuntamiento)

26 de septiembre: Fráncfort, Alemania (Salón del Año)

27 de septiembre: Lyon, Francia (Anfiteatro)

28 de septiembre: Basel, Suiza (Pabellón 1 de la Messe CC)

30 de septiembre: Viena, AT (Stadthalle)

1 de octubre: Berlín, Alemania (Uber Eats Halle)

¿CUÁNTO DURA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

“My Hero Academia en Concierto” dura aproximadamente dos horas, incluyendo un intermedio. La duración exacta puede variar ligeramente en algunas de las ciudades anunciadas.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

Si estás en algunas de las ciudades anunciadas y deseas comprar entradas para alguno de los conciertos de “My Hero Academia”, revisa la página oficial del evento.

El póster de la gira mundial "My Hero Academia in Concert", evento musical oficial por el décimo aniversario del anime (Foto: TOHO Animation)

