“My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”) se resiste a decir adiós. Y es que, tras el final de su octava temporada, el anime prepara un episodio especial titulado “More”. Pero a esa despedida animada se le suma otro proyecto que traslada la emoción de la serie a los escenarios: una gira mundial de conciertos. Así, ¿ya te mueres de ganas de asistir al show sinfónico? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que el espectáculo forma parte de las celebraciones oficiales por el décimo aniversario del anime de Crunchyroll.

De esta manera, se espera que miles de fans disfruten en directo de los temas que musicalizaron las aventuras de Deku desde el 2016.

Antes de continuar, mira el tráiler del tour mundial “My Hero Academia in Concert“:

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

Tal como te puedes imaginar, este es un evento que repasa las ocho temporadas del anime con una banda en vivo de 15 integrantes, quienes interpretarán las composiciones de Yuki Hayashi mientras se proyectan escenas clave de la serie en una gran pantalla.

Por supuesto, esto supone una gran oportunidad para que los fans celebren el universo de la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi a través de la música.

Así, podremos revivir momentos icónicos de la franquicia, a la vez que disfrutamos de la destreza de talentosos músicos en escena.

¿CUÁNDO INICIA LA GIRA DE CONCIERTOS DE “MY HERO ACADEMIA“?

La gira mundial de “My Hero Academia” comenzará el 30 de mayo de 2026 en el centro de convenciones Pacifico Yokohama, en Japón.

Hasta el momento, TOHO animation solo ha confirmado que se trata de una gira mundial y que más ciudades alrededor del planeta serán anunciadas pronto.

Por lo tanto, habrá que tener paciencia hasta la revelación de cada una de las fechas del tour de conciertos.

¿QUE MÁS SE SABE SOBRE LA GIRA DE CONCIERTOS DE “MY HERO ACADEMIA“?

Debido a que el anuncio de la gira es reciente, se recomienda registrarse en la web oficial del evento para recibir—antes que nadie— las novedades sobre los boletos y las nuevas paradas del espectáculo.

Y, obviamente, la otra recomendación es prepararse. ¡Con suerte el tour sí llega a tu ciudad!

El póster de la gira mundial "My Hero Academia in Concert", evento musical oficial del anime de Crunchyroll (Foto: TOHO Animation)

