Si eres de los que pensaba que, tras el final del anime “My Hero Academia” (o "Boku no Hero Academia“), todo había terminado para la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi... te traigo noticias. Y es que el 2026 tiene preparado diversos proyectos para los fans de la franquicia protagonizada por Deku, la cual se niega a despedirse de manera oficial. Así, si eres seguidor de este universo, hay tres fechas del primer trimestre del año que sí o sí tienes que marcar en rojo en tu calendario. ¡Te invito a conocerlas en las siguientes líneas!

Vale precisar que estos proyectos ya no solo se enfocan en la Clase 1-A, sino que el foco se desplaza hacia un famoso spin-off y hasta escenarios sinfónicos.

Además, llegan en un año clave para el anime principal: al haberse estrenado en el 2016, la serie cumple su décimo aniversario en el 2026.

LA AGENDA DE “MY HERO ACADEMIA” EN EL 2026

1. La temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes”

Fecha en la agenda: lunes 5 de enero

Apenas terminemos de digerir las uvas de Año Nuevo, la acción regresa a las pantallas con la temporada 2 de “My Hero Academia: Vigilantes” en Crunchyroll.

Entonces, si la primera entrega nos introdujo en la historia de Koichi Haimawari, se espera que esta segunda parte conecte los hilos narrativos que expliquen el pasado de personajes como Aizawa (Eraserhead).

2. El episodio especial “More”

Fecha en la agenda: sábado 2 de mayo

Bajo el título “More”, este episodio especial de “My Hero Academia” adapta el capítulo 431 del manga de Kōhei Horikoshi.

Es decir, tras los eventos de la batalla final del anime, nos trasladaremos 8 años en el futuro y veremos a los protagonistas como héroes adultos.

El episodio adicional de "My Hero Academia" lleva el título de “More” y se estrena el 2 de mayo del 2026 (Foto: Bones Film)

3. El inicio de la gira de conciertos

Fecha en la agenda: sábado 30 de mayo

Para cerrar el mes, la experiencia trasciende la pantalla con el inicio de la gira mundial “My Hero Academia in Concert” en Japón.

De esta manera, tendremos en escena a una orquesta sinfónica interpretando la icónica banda sonora de la serie, compuesta por Yuki Hayashi.

Todo esto con proyecciones sincronizadas de las escenas más emblemáticas del anime en pantallas gigantes.

Eso sí: las fechas de las funciones internacionales todavía no se han revelado. ¡Espera con paciencia los anuncios oficiales!

