El décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) se celebró oficialmente el 3 de abril de 2026, exactamente 10 años después de la emisión de su primer episodio de la serie que adaptó el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Para conmemorar dicha fecha, la franquicia compartió un video especial y confirmó diversas celebraciones. Una de ellas fue el episodio adicional “More”, que sirvió como epílogo de la serie, muestra a Deku y sus compañeros ocho años después de los eventos finales y está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo de 2026.

Después de la emisión del “More”, se anunció “I Am a Hero Too”, un corto inédito que adapta las páginas adicionales del fan book “My Hero Academia: Ultra Age” y continúa la historia de los héroes que marcaron a toda una generación. Este corto que narra la historia de una Eri adolescente se proyectó en la Anime Expo 2026 y llegará a streaming el 3 de agosto.

A esto se suma la gira musical que comenzó el 30 de mayo de 2026 en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama, pero llegará a Estados Unidos y Europa a partir de septiembre de 2026, y la exposición “Our Hero”, anunciada para principios del 2027. No obstante, no es lo único que “My Hero Academia” tiene preparado por décimo aniversario.

"My Hero Academia in Concert" es una gira mundial que celebra el 10.° aniversario del exitoso anime, presentando una banda en vivo de 15 músicos que interpretan las icónicas composiciones de Yuki Hayashi (Foto: Bones Film)

EL PANEL ESPECIAL DE “MY HERO ACADEMIA” EN LA COMIC-CON DE SAN DIEGO 2026

“My Hero Academia” tendrá un panel especial en la San Diego Comic-Con 2026 organizado por Crunchyroll para conmemorar el décimo aniversario del anime que narra la historia de Izuku Midoriya, un chico que a pesar de nacer sin superpoderes en un mundo donde son la norma, se convierte en el mejor héroe tras heredera el poder de su ídolo, All Might, debido a su gran valentía.

El evento se realizará el 23 de julio de 2026 en el centro de Convenciones de San Diego, específicamente en el Ballroom 20, y contará con los actores del reparto de doblaje en inglés: Justin Briner (Deku), Christopher Sabat (All Might), Clifford Chapin (Bakugo) y David Matranga (Todoroki).

Además, el stand de Crunchyroll (#4135) presentará “Sentenced to Be a Hero: Teoritta Doll Activation”, que se mostró por primera vez en SXSW, para una experiencia interactiva única con la protagonista Teoritta.

El espacio del stand también incluirá un área dedicada a la venta de mercancía oficial exclusiva y coleccionables seleccionados que solo se podrán conseguir durante los días de la convención.

Entonces, esto es lo que debes saber sobre el panel de “My Hero Academia” en la San Diego Comic-Con 2026:

Fecha: Jueves 23 de julio de 2026

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

Ubicación: Centro de Convenciones de San Diego, específicamente en el Ballroom 20.

Invitados especiales: Justin Briner (Deku), Christopher Sabat (All Might), Clifford Chapin (Bakugo) y David Matranga (Todoroki).

Las celebraciones por el décimo aniversario del anime "My Hero Academia" continúan y ahora incluye un panel especial en la San Diego Comic-Con 2026 (Foto: Bones Film)

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