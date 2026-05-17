“My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) es una de esas franquicias que no dejan de generar contenido nuevo, incluso cuando su anime principal llegó a su fin. Así, para alegría de los fans de la saga, “I Am a Hero Too” es un corto especial que se suma al universo creado por Kohei Horikoshi... con el objetivo de conquistar a quienes siguen de cerca cada paso de Deku, Bakugo y compañía. Por eso, en esta nota, te cuento de qué trata este cortometraje y cuándo se podrá ver en Crunchyroll.

Vale precisar que el anime “My Hero Academia” narra la historia de Izuku Midoriya, un chico nacido sin poderes en un mundo donde casi todos tienen habilidades especiales.

Allí, él termina heredando el don del héroe número uno y entrando a la U.A. para formarse como profesional.

De esta manera, la producción mezcla batallas espectaculares con el día a día escolar de la Clase 1-A, en un entorno que se vuelve cada vez más inestable por la presencia de villanos organizados y conflictos políticos alrededor de los héroes.

¿DE QUÉ TRATA “I AM A HERO TOO”?

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, “My Hero Academia: I Am a Hero Too” es un corto anime que se centra en el personaje de Eri, la niña con el poderoso Quirk de rebobinar, y en cómo vive su día a día después de los eventos más intensos de la serie.

La idea es mostrar una faceta más íntima de su proceso de recuperación y adaptación, mientras la U.A. y los héroes que la rodean siguen enfrentando un mundo lleno de amenazas.

Así, el especial se presenta como una historia autoconclusiva, la cual rescata la sensibilidad que ya se había visto en los anteriores episodios enfocados en la chica.

Además, explora qué significa ser un héroe desde los ojos de alguien que está aprendiendo a sentirse segura por primera vez.

Cabe resaltar que la producción mantiene el sello del estudio Bones y, por ende, conserva la estética habitual del anime.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “I AM A HERO TOO”?

Antes de llegar al streaming, el especial “My Hero Academia: I Am a Hero Too” tendrá funciones especiales en el Anime Expo 2026, el cual se llevará a cabo del 2 al 5 de julio del 2026 en Los Ángeles.

En ese evento, el corto se proyectará junto a contenido relacionado con la franquicia, como parte de una presentación que celebra la etapa final del anime.

Y, para el público general, la fecha clave es el lunes 3 de agosto del 2026, día en el que el corto se habilitará en plataformas de streaming, con Crunchyroll como una de las opciones más esperadas por los fans

Hasta el momento, no se ha detallado el listado completo de territorios, así que la disponibilidad exacta por región se conocerá cuando estemos más cerca del lanzamiento oficial.

Logo oficial de "My Hero Academia: I Am a Hero Too", esperadísimo especial del anime de acción y aventuras "Boku no Hero" (Foto: Bones Film)

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