En plena celebración por su décimo aniversario, el anime “My Hero Academia” (en su idioma original: "Boku no Hero Academia") se prepara para volver a encender la conversación entre sus fans con un episodio especial que llega cargado de expectativa. Así, si quieres saber a qué hora se estrena “More”, esta nota es para ti. Aquí te traigo una guía pensada para que no te pierdas el capítulo en Crunchyroll, sin importar el país en el que te encuentres.

Vale precisar que este especial adapta un episodio adicional escrito por Kohei Horikoshi y que se encuentra en el volumen final del manga.

De esta manera, apunta a mostrar qué ocurre después del desenlace principal, con Deku y otros personajes en una etapa posterior a la batalla central.

Antes de continuar, mira el tráiler de “More”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

Según la web oficial del anime, el episodio especial se emitirá en Japón el sábado 2 de mayo del 2026 a las 5:30 p.m. (JST).

Ese horario corresponde al bloque de televisión de Yomiuri TV y Nippon TV, en una red nacional de 29 canales.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

Tal como te puedes imaginar, el capítulo “More” de “My Hero Academia” llegará muy cerca de la emisión japonesa, aunque los horarios exactos por región pueden variar.

Sea como sea, la referencia más segura sigue siendo la hora de Japón y su conversión a cada huso horario local.

Horario de estreno por país:

Estados Unidos: 1:30 a.m. (PT) / 4:30 a.m. (ET) del sábado 2 de mayo

1:30 a.m. (PT) / 4:30 a.m. (ET) del sábado 2 de mayo México: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo Guatemala: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo Honduras: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo El Salvador: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo Nicaragua: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo Costa Rica: 2:30 a.m. del sábado 2 de mayo

2:30 a.m. del sábado 2 de mayo Perú: 3:30 a.m. del sábado 2 de mayo

3:30 a.m. del sábado 2 de mayo Colombia: 3:30 a.m. del sábado 2 de mayo

3:30 a.m. del sábado 2 de mayo Panamá: 3:30 a.m. del sábado 2 de mayo

3:30 a.m. del sábado 2 de mayo Ecuador: 3:30 a.m. del sábado 2 de mayo

3:30 a.m. del sábado 2 de mayo Venezuela: 4:30 a.m. del sábado 2 de mayo

4:30 a.m. del sábado 2 de mayo Bolivia: 4:30 a.m. del sábado 2 de mayo

4:30 a.m. del sábado 2 de mayo República Dominicana: 4:30 a.m. del sábado 2 de mayo

4:30 a.m. del sábado 2 de mayo Puerto Rico: 4:30 a.m. del sábado 2 de mayo

4:30 a.m. del sábado 2 de mayo Chile: 5:30 a.m. del sábado 2 de mayo

5:30 a.m. del sábado 2 de mayo Paraguay: 5:30 a.m. del sábado 2 de mayo

5:30 a.m. del sábado 2 de mayo Argentina: 5:30 a.m. del sábado 2 de mayo

5:30 a.m. del sábado 2 de mayo Uruguay: 5:30 a.m. del sábado 2 de mayo

5:30 a.m. del sábado 2 de mayo Brasil: 5:30 a.m. del sábado 2 de mayo

5:30 a.m. del sábado 2 de mayo España: 10:30 p.m. del sábado 2 de mayo

Recuerda: estos horarios son referenciales, dado que los ‘simulcasts’ pueden demorar algunos minutos en aparecer online.

¿CÓMO VER EL EPISODIO ESPECIAL “MORE” DE “MY HERO ACADEMIA”?

Al igual que el resto del anime, el especial “More” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutarlo en la comodidad de tu casa, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Ochaco Uraraka y Tsuyu Asui son dos personajes que aparecen en el episodio especial "More" del anime "My Hero Academia" (Foto: Bones Film)

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