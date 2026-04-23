Los fanáticos de “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) de varios países podrán disfrutar de un concierto inolvidable, como parte de la celebración del décimo aniversario del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Una semanas después del estreno del episodio adicional que adaptará el epílogo del material original, la gira mundial de conciertos empezará en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama y seguirá por Estados Unidos y Europa. ¿Cómo y dónde comprar los boletos?

Mientras en Estados Unidos, “My Hero Academia in Concert” empezará el 12 de septiembre de 2026 en Farmington, Nuevo México, y terminará el 25 de octubre en Columbus, Ohio, con un total de 35 fechas confirmadas, en Europa comenzará el 20 de septiembre de 2026 y visitará 10 ciudades, entre ellas Londres, Viena, Berlín y Ámsterdam.

“My Hero Academia in Concert” es una experiencia de concierto en vivo que sumerge a los fans en el viaje completo de las ocho temporadas del anime como nunca antes. “En el escenario, una poderosa banda en vivo de 15 músicos interpreta la icónica banda sonora de Yuki Hayashi, y cada nota captura el triunfo, el desamor y el heroísmo de la serie.”

"My Hero Academia in Concert", que también llega a Estados Unidos, presenta a una banda de 15 músicos interpretando las partituras de Yuki Hayashi (Foto: Bones)

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

Las entradas para la mayoría de las sedes ya están disponibles a través de plataformas oficiales. Si estás en algunas de las ciudades anunciadas y deseas comprar boletos para alguno de los conciertos de “My Hero Academia”, revisa la página oficial del evento.

Pasos clave para comprar entradas:

Registro oficial: Visita el sitio web MyHeroAcademiaInConcert.com para recibir alertas sobre la venta de entradas.

Plataformas autorizadas: Las entradas están disponibles en las principales plataformas de venta (como Ticketmaster).

Fechas de la gira: La gira inicia en Japón el 30 de mayo de 2026 y continuará por Estados Unidos y Europa.

EL PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”

El precio de los boletos para “My Hero Academia in Concert” varía significativamente según la ciudad, la ubicación del asiento y el país. En promedio, los precios de entrada general comienzan alrededor de los $60 USD / €60.

Estados Unidos

Los precios en Estados Unidos suelen oscilar entre los $60 y $260 dólares, dependiendo de la sede. Por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles o Denver, los precios iniciales están entre $87 y $91 USD.

Mientras que los asientos Premium y VIP, es decir, las primeras filas o zonas preferenciales, pueden superar los 230 dólares.

Europa

En ciudades europeas como Ámsterdam, Berlín y Viena, los costos están estructurados por categorías:

Categoría base: Desde €53.20 hasta €59.92.

Categoría media: Entre €72 y €87.

Premium: Hasta €124.45.

El precio de los boletos para "My Hero Academia in Concert" varía significativamente según la ciudad, la ubicación del asiento y el país (Foto: Bones Film)

¿CUÁNTOS DURA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

Cada función de “My Hero Academia en Concierto” tiene una duración aproximada de dos horas, incluyendo un intermedio. La duración exacta puede variar ligeramente según el lugar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí