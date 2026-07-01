Las celebraciones por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) continúan. Además del episodio adicional “More”, que sirve como epílogo de la serie, muestra a Deku y sus compañeros ocho años después de los eventos finales y está disponible en Crunchyroll desde el 2 de mayo de 2026 y el video musical “You can be a Hero”, que se lanzó el 16 de junio en Japón para conmemorar el Hero Day, la serie tiene agendada una gira de conciertos y la exposición “Our Hero”, anunciada para principios del 2027.

“My Hero Academia in Concert” es una experiencia de concierto en vivo que sumerge a los fans en el viaje completo de las ocho temporadas del anime como nunca antes. “En el escenario, una poderosa banda en vivo de 15 músicos interpreta la icónica banda sonora de Yuki Hayashi, y cada nota captura el triunfo, el desamor y el heroísmo de la serie”, se puede leer en la página oficial del evento.

La gira musical por el décimo aniversario del popular anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi comenzó el 30 de mayo de 2026 en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama, pero llegará a Estados Unidos y Europa a partir de septiembre de 2026.

Tras la presentación en Japón, la gira mundial "My Hero Academia In Concert" continúa por Europa a partir del 20 de septiembre (Foto: TOHO Animation)

EL PRIMER VISTAZO DE “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”

Un par de meses antes de “My Hero Academia in Concert” en Estados Unidos y Europa, TOHO animation compartió un video de primer vistazo (“first-look”) con imágenes reales del concierto grabado durante su estreno mundial en Yokohama, Japón.

El adelanto de menos de un minuto muestra la escala de la producción que llegará a Estados Unidos y Europa a partir de septiembre y cómo los músicos tocan en perfecta sincronía con una pantalla gigante que proyecta las escenas más icónicas de las ocho temporadas del anime.

El video también permite ver a la banda de 15 músicos interpretando temas épicos como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”. Con esto, queda claro que “My Hero Academia In Concert” será una velada inolvidable que honra el legado de los queridos héroes y conmemora una década de momentos inolvidables.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT”?

En Europa, “My Hero Academia in Concert” empezará el 20 de septiembre de 2026 y visitará 10 ciudades. Mientras que en Estados Unidos, empezará el 12 de septiembre y cuenta con un total de 35 fechas confirmadas.

Además, un portavoz de Toho indicó a Variety: “El mundo de ‘My Hero Academia’ cobrará vida como nunca antes. Este concierto ofrece a los fans estadounidenses la primera oportunidad de experimentar la música, la acción y la esencia de la serie en directo sobre el escenario, creando momentos inolvidables para el público de todo el mundo”.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT” EN ESTADOS UNIDOS?

Las entradas para la mayoría de las sedes ya están disponibles a través de plataformas oficiales. Si estás en algunas de las ciudades anunciadas y deseas comprar entradas para alguno de los conciertos de “My Hero Academia”, revisa la página oficial del evento.

"My Hero Academia in Concert", que también llega a Estados Unidos, presenta a una banda de 15 músicos interpretando las partituras de Yuki Hayashi (Foto: Bones)

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