Uno de los los eventos más importantes del décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original), además del episodio adicional que se estrena en mayo de 2026, es la gira mundial de conciertos, que promete honrar el legado de los queridos héroes y conmemorar los momentos inolvidables. Por supuesto, Japón es donde todo comienza y continúa en ciudades como Londres, Viena, Berlín y Ámsterdam. Por supuesto, Estados Unidos también será parte del tour y ya tiene fechas confirmadas.

La gira mundial, que combina a la perfección música dinámica con impactantes imágenes de las escenas más memorables, comenzará el 30 de mayo de 2026 en el centro de convenciones Pacifico Yokohama, en Japón. En el escenario estará una banda de 15 integrantes interpretando la legendaria banda sonora de Yuki Hayashi, así que los asistentes podrán disfrutar de temas como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”.

En Europa, “My Hero Academia in Concert” empezará el 20 de septiembre de 2026 y visitará 10 ciudades. Mientras que en Estados Unidos, empezará el 12 de septiembre y cuenta con un total de 35 fechas confirmadas. A continuación, te comparto los detalles más importantes.

Tras la presentación en Japón, la gira mundial "My Hero Academia In Concert" continúa por Estados Unidos a partir del 12 de septiembre (Foto: TOHO Animation)

FECHAS CONFIRMADAS DE “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT” EN ESTADOS UNIDOS

El tour por Estados Unidos comenzará el 12 de septiembre de 2026 en Farmington, Nuevo México, y terminará el 25 de octubre en Columbus, Ohio. Estas son las fechas y ciudades confirmadas:

12 de septiembre: Farmington, NM (Farmington Civic Center)

13 de septiembre: Salt Lake City, UT (Eccles Theater)

15 de septiembre: Costa Mesa, CA (Segerstrom Center for the Arts)

16 de septiembre: Los Ángeles, CA (The Wiltern)

17 de septiembre: San Francisco, CA (Golden Gate Theatre)

18 de septiembre: Eugene, OR (Hult Center)

19 de septiembre: Seattle, WA (Moore Theatre)

20 de septiembre: Bellingham, WA (Mount Baker Theatre)

23 de septiembre: San José, CA (San Jose Civic)

25 de septiembre: Riverside, CA (Fox Performing Arts Center)

26 de septiembre: San Diego, CA (Balboa Theatre)

27 de septiembre: Mesa, AZ (Mesa Arts Center)

29 de septiembre: Colorado Springs, CO (Pikes Peak Center)

30 de septiembre: Denver, CO (Paramount Theatre)

1 de octubre: Omaha, NE (Orpheum Theater)

3 de octubre: Dayton, OH (Schuster Center)

4 de octubre: Chesterfield, MO (The Factory)

5 de octubre: Chicago, IL (Cadillac Palace Theatre)

6 de octubre: Kansas City, MO (Music Hall)

7 de octubre: Dallas, TX (Majestic Theatre)

8 de octubre: Sugar Land, TX (Smart Financial Centre)

9 de octubre: Austin, TX (Bass Concert Hall)

12 de octubre: Washington, D.C. (Warner Theatre)

13 de octubre: Lowell, MA (Lowell Memorial Auditorium)

14 de octubre: Red Bank, NJ (Count Basie Center for the Arts)

15 de octubre: Wallingford, CT (Toyota Oakdale Theatre)

18 de octubre: Brooklyn, NY (Kings Theatre)

20 de octubre: Milwaukee, WI (Riverside Theater)

21 de octubre: Cleveland, OH (Playhouse Square)

22 de octubre: Munhall, PA (Carnegie of Homestead Music Hall)

23 de octubre: Reading, PA (Santander Performing Arts Center)

24 de octubre: Bloomington, IN (IU Auditorium)

25 de octubre: Columbus, OH (Mershon Auditorium)

“Cuando esta música se interpreta en vivo, la historia adquiere una dimensión completamente nueva que el público sentirá de una manera mucho más profunda”, señaló Floris Douwes, productor y director general de GEA Live. “Las composiciones de Hayashi no solo acompañan la acción, sino que impulsan la emoción e intensifican cada momento de la presentación. Estamos entusiasmados de llevar esta experiencia a los apasionados fans de todo Estados Unidos por primera vez”.

Por su parte, un portavoz de Toho indicó a Variety: “El mundo de ‘My Hero Academia’ cobrará vida como nunca antes. Este concierto ofrece a los fans estadounidenses la primera oportunidad de experimentar la música, la acción y la esencia de la serie en directo sobre el escenario, creando momentos inolvidables para el público de todo el mundo”.

La gira estadounidense de My Hero Academia in Concert cuenta con un total de 35 fechas confirmadas para el otoño de 2026 (Foto: Bones)

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT” EN ESTADOS UNIDOS?

Las entradas para la mayoría de las sedes ya están disponibles a través de plataformas oficiales. Si estás en algunas de las ciudades anunciadas y deseas comprar entradas para alguno de los conciertos de “My Hero Academia”, revisa la página oficial del evento.

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