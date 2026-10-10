Además del episodio adicional “More” y el cortometraje “I Am a Hero Too”, uno de los eventos más importantes de la celebración por el décimo aniversario del anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) es la gira musical que comenzó el 30 de mayo de 2026 en Japón en el centro de convenciones Pacifico Yokohama y llegó a Europa y Estados a partir de septiembre. De hecho, la experiencia de concierto en vivo aún no ha terminado y se han anunciado nuevas fechas. A continuación, te comparto lo que debes saber.

“My Hero Academia in Concert” combina a la perfección música dinámica con impactantes imágenes de las escenas más memorables del popular anime. En el escenario, cuentan con una banda de 15 integrantes interpretando la legendaria banda sonora de Yuki Hayashi, así que los asistentes podrán disfrutar de temas como “You Say Run” y “You Can Be a Hero”.

Cada concierto promete una velada inolvidable que honra el legado de los queridos héroes y conmemora una década de momentos inolvidables. Desde los primeros pasos de Deku hasta las emocionantes batallas que han sido parte esencial de la serie y que han marcado el viaje de los protagonistas a lo largo de ocho temporadas.

La gira mundial "My Hero Academia In Concert" también se realizó en Europa y tiene varias fechas programadas en Estados Unidos. ¿Cuándo llegará a México? (Foto: TOHO Animation)

FECHAS CONFIRMADAS DE “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT” EN MÉXICO

“My Hero Academia in Concert” también llegará a México como parte de su gira mundial por el décimo aniversario del anime basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Esto gracias a la colaboración de TOHO Co., Ltd., GEA Live y RoadCo Entertainment con Anime Music Lab.

“Estamos emocionados de llevar el mundo de My Hero Academia a la vida como nunca antes”, señaló un portavoz de TOHO. “Este concierto brinda a los fans la oportunidad de vivir en el escenario la música, la acción y el corazón de la serie, creando momentos inolvidables para públicos de todo el mundo”.

Inicialmente, se confirmó que el concierto se realizará en la Ciudad de México el 6 de febrero de 2027 en el Pepsi Center WTC. Pero debido a que las entradas se agotaron rápidamente, se anunció una segunda fecha, el 7 de febrero del próximo año.

Fechas confirmadas:

6 de febrero de 2027 (primera función, agotada / sold out)

7 de febrero de 2027 (segunda función recién abierta)

Lugar: Pepsi Center WTC en la Ciudad de México

El precio de los boletos para "My Hero Academia in Concert" varía significativamente según la ciudad, la ubicación del asiento y el país (Foto: Bones Film)

PRECIO DE LAS ENTRADAS DE “MY HERO ACADEMIA IN CONCERT” EN MÉXICO

Los boletos para “My Hero Academia in Concert” en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México tienen precios oficiales que van desde los 800 hasta los 2,500 Pesos mexicanos (más cargos por servicio si compras en línea).

Platino y Lounge: $2,400 MXN

Sección A / Box Inferior: $2,000 MXN

Box Superior: $1,800 MXN

Sección B: $1,500 MXN

Sección BB: $1,200 MXN

Sección C: $800 - $900 MXN

¿CÓMO COMPRAR LAS ENTRADAS?

Las entradas para la función del domingo 7 de febrero de 2027 se pueden adquirir por dos vías:

En línea: En la plataforma digital de Ticketmaster México. Hay un límite máximo de 8 boletos por comprador y los niños pagan boleto a partir de los 3 años.

Físicamente: En las taquillas del Pepsi Center WTC, lo que te permite evitar el cargo por servicio de la boletería en línea.

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