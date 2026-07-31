Quienes siguen de cerca cada anuncio por el décimo aniversario de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), esta vez tienen un nuevo visual que vale la pena mirar con calma. Y es que la franquicia acaba de presentar una ilustración especial adaptada al estilo del anime, inspirada en un dibujo original de Kohei Horikoshi y ligada a la encuesta mundial WORLD BEST HERO 2024. Así, la imagen reúne a los 10 personajes más queridos por los fans de la historia.

Vale precisar que “My Hero Academia” se centra en Izuku Midoriya, un chico sin poderes en un mundo donde casi todos nacen con dones especiales, y que sueña con convertirse en héroe profesional tras heredar el poder de su ídolo, All Might.

A partir de allí, la trama acompaña su formación en la U.A. High School junto a sus compañeros, mientras la sociedad lidia con la creciente amenaza de villanos organizados y el cuestionamiento del sistema de héroes.

¿DE QUÉ TRATA ESTA NUEVA ILUSTRACIÓN DE “MY HERO ACADEMIA”?

Tal como reporta la página oficial de la franquicia, esta pieza especial de “My Hero Academia” adapta al estilo del anime una ilustración original de Kohei Horikoshi que reúne a los personajes mejor ubicados en la encuesta mundial WORLD BEST HERO, realizada en el 2024 dentro del propio manga.

La versión en manga original dibujada por Kōhei Horikoshi para los resultados de la encuesta global WORLD BEST HERO 2024 de "My Hero Academia" (Foto: Shueisha)

Así, los diez personajes seleccionados son:

#1. Katsuki Bakugo

#2. Izuku Midoriya

#3. Shoto Todoroki

#4. Shota Aizawa (Eraser Head)

#5. Eijiro Kirishima (Red Riot)

#6. Endeavor

#7. Hawks

#8. Dabi

#9. Tomura Shigaraki

#10. Neito Monoma (Phantom Thief)

Además, cada uno aparece con vestimenta de estética fantástica, con armas y accesorios que refuerzan el concepto de “los diez elegidos”, un guiño directo al resultado de la votación.

A continuación, puedes ver la nueva imagen oficial de la franquicia.

Esta nueva imagen oficial corresponde al evento "My Hero Academia 10th Anniversary Shop: Top 10 Heroes Gather" (Foto: Bones Film)

¿QUÉ TIENDA POP-UP ACOMPAÑA ESTA ILUSTRACIÓN?

La ilustración le da nombre a la tienda temporal “My Hero Academia 10th Anniversary Shop: Top 10 Heroes Gather”, presentada por TOHO animation.

Cabe resaltar que este pop-up recorrerá varias ciudades de Japón: arrancó en Tokio el 28 de agosto y se extiende hasta el 13 de septiembre, continúa en Fukuoka del 3 al 18 de octubre, pasa por Gunma del 31 de octubre al 8 de noviembre, llega a Osaka del 20 de noviembre al 6 de diciembre y cierra en Nagoya del 19 al 27 de diciembre.

Y, tal como te puedes imaginar, cada sede se venderá mercancía exclusiva basada en esta nueva imagen.

¿QUÉ OTRO PROYECTO DE LA FRANQUICIA COINCIDE CON ESTE ANIVERSARIO?

Esta ilustración no es la única novedad del momento para los fans de la franquicia “My Hero Academia”.

Y es que un cortometraje centrado en la pequeña Eri se estrena el domingo 2 de agosto en Crunchyroll, como parte de la misma ola de contenido conmemorativo por los diez años del anime.

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