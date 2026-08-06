Si pensabas que ya le habías dicho adiós a “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”), debes saber que Kōhei Horikoshi tenía una sorpresa más guardada. Y es que el mangaka volvió a sus redes sociales para compartir una nueva ilustración con la que celebra el lanzamiento de “I Am a Hero Too”, el cortometraje que la franquicia sumó al catálogo de Crunchyroll. Así, el dibujo reúne a un grupo de personajes conocidos del anime en una escena festiva. ¿Te gustaría verlo? Pues, aquí te lo presento.

Vale precisar que el corto especial adapta un one-shot de cinco páginas que el propio autor escribió e ilustró para el libro oficial “My Hero Academia: Ultra Age”, publicado en diciembre del 2024.

De esta manera, la historia muestra a una Eri, ya adolescente, mientras persigue su amor por la música, entrena con Kyoka Jiro y organiza su primer concierto acústico callejero.

El cortometraje "I Am a Hero Too" del anime "My Hero Academia" funciona como un epílogo ambientado ocho años después de la historia principal (Foto: Bones Film)

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA ILUSTRACIÓN DEL CREADOR DE “MY HERO ACADEMIA”?

La pieza que compartió el mangaka en su cuenta oficial de X, el pasado lunes 3 de agosto del 2026, presenta a la talentosa protagonista de “I Am a Hero Too” sosteniendo en alto una guitarra acústica, rodeada por un grupo de compañeros de la Clase 1-A.

Cabe resaltar que la escena tiene un aire de celebración: los personajes son mostrados como si formaran parte de una presentación musical.

Asimismo, el texto en japonés que Horikoshi incluyó junto al dibujo, dice: “Perdón por el aviso tardío, un nuevo corto de ‘My Hero Academia’ ya está disponible, es increíble, échenle un vistazo”.

A continuación, puedes ver esta ilustración sorpresa:

La ilustración oficial realizada por Kōhei Horikoshi, el creador de la famosa franquicia "My Hero Academia", para celebrar el lanzamiento mundial del cortometraje especial "I Am a Hero Too" (Foto: @horikoshiko / X)

¿DÓNDE VER EL ÚLTIMO CORTO DEL ANIME “MY HERO ACADEMIA”?

Tal como mencioné previamente, el corto “I Am a Hero Too” ya está disponible en la plataforma Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar del episodio que cierra, de manera oficial, la adaptación de todo el material que Horikoshi dejó preparado tras el final del manga, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉN ES ERI Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EN “MY HERO ACADEMIA”?

Eri es la niña que Deku y Mirio rescatan del villano Overhaul durante el arco de Shie Hassaikai de “My Hero Academia”.

Así, descubrimos que su Don Rebobinar le permite revertir el cuerpo de un ser vivo a un estado anterior.

Además, gracias a ella, Deku puede llevar el One For All al 100% para derrotar a Overhaul y, tiempo después, logra que Mirio recupere su Don, de modo que su presencia termina siendo clave para el destino de varios héroes dentro de la historia.

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