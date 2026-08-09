Hay personajes que, aunque sean villanos, terminan ganándose un lugar especial entre los fans y Himiko Toga es uno de los mejores ejemplos dentro del universo “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”). Así, la franquicia aprovechó el cumpleaños de esta figura para lanzar una ilustración especial en su honor y, como era de esperarse, la imagen no tardó en circular entre la comunidad de seguidores de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre este lanzamiento? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que Himiko Toga es una joven que formó parte de la Liga de Villanos y, más tarde, se convirtió en una de las lideresas del Frente de Liberación Paranormal dentro de “My Hero Academia”.

Su quirk, llamado Transform, le permitía convertirse físicamente en otra persona y copiar su voz, siempre que antes haya bebido su sangre.

De esta manera, Himiko podía infiltrarse, engañar y atacar sin ser detectada, algo que la volvió una de las combatientes más impredecibles de la serie.

¿QUÉ MUESTRA LA NUEVA IMAGEN OFICIAL DE HIMIKO TOGA DE “MY HERO ACADEMIA”?

La ilustración fue publicada el pasado viernes 7 de agosto del 2026, en conmemoración del cumpleaños de Himiko Toga, a través de la cuenta oficial @myheroacademia de X.

Cabe resaltar que la imagen está pensada como fondo de pantalla para celular, combinando el estilo característico del manga de Kōhei Horikoshi con una paleta que alterna blanco y negro con tonos magenta.

Y en el centro aparece un primer plano de Himiko Toga con una sonrisa amplia que deja ver sus colmillos puntiagudos, los dos moños desordenados en su cabello y el uniforme escolar que usa como disfraz habitual.

Finalmente, detrás y alrededor de esa figura principal, la pieza incluye ilustraciones adicionales de la propia villana en tonos magenta, además de elementos gráficos y tipográficos que refuerzan la estética de la franquicia.

El fondo de pantalla oficial creado para celebrar el cumpleaños de Himiko Toga, el popular personaje de la franquicia de manga y anime "My Hero Academia" (Foto: @myheroacademia / X)

¿QUÉ LUGAR OCUPA HIMIKO TOGA EN LA HISTORIA DE “MY HERO ACADEMIA”?

Himiko apareció por primera vez durante el arco del Campamento de Entrenamiento de “My Hero Academia” y desde ahí se mantuvo activa en momentos clave de la trama: el examen de licencia provisional de héroe, la redada contra Overhaul y, sobre todo, la Guerra de Liberación Paranormal, donde su vínculo con Twice y su enfrentamiento con Ochaco Uraraka la llevaron a un punto de quiebre emocional.

Así, su evolución (de villana secundaria a una de las piezas centrales del bando antagonista) es una de las razones por las que sigue generando conversación años después de su debut en el manga.

¿DÓNDE VER “MY HERO ACADEMIA”?

El anime “My Hero Academia” está disponible en Crunchyroll, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión del título para Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Oceanía, Medio Oriente, la CEI y el subcontinente indio.

Por lo tanto, para disfrutar del show televisivo sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

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