Si estás siguiendo la temporada 8 de “My Hero Academia”, seguro notaste que el anime ha empezado a cerrar varios ciclos importantes. Las batallas ya no son simplemente entre estudiantes y villanos, sino entre ideales, legados y decisiones que han marcado el rumbo del mundo de los héroes. Y en medio de tanta acción, hubo un detalle que me llamó poderosamente la atención, uno que quizás muchos pasaron por alto: el regreso de una cara conocida que une directamente la producción con una de sus películas.

Lo curioso es que ese cameo breve —que podría parecer irrelevante para quien no conoce todo el universo de “My Hero Academia”— en realidad lo cambia todo. Ese momento confirmó algo que los fans llevamos debatiendo desde hace años: una de las películas de la franquicia se volvió oficialmente canon dentro del anime.

Deku es el protagonista de "My Hero Academia" (Foto: BONES)

EL CAMEO QUE LO CAMBIA TODO EN “MY HERO ACADEMIA”

La escena en cuestión aparece en el episodio 160. Allí, vemos cómo All Might, ya sin el poder de One For All, se prepara para enfrentar una última batalla. Lo hace equipado con un traje blindado de alta tecnología, un detalle que no pasa desapercibido… especialmente cuando se revela quién lo diseñó: Melissa Shield.

Sí, Melissa, la misma chica rubia que vimos por primera vez en “My Hero Academia: Two Heroes”, la primera película de la saga. Aunque su aparición en el anime fue muda y breve, su presencia dice muchísimo porque contribuyó a nivel técnico a la historia con ese traje y también porque su inclusión oficializa la existencia de su historia y su papel en el universo principal.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE “TWO HEROES”?

Para quienes no lo recuerdan, “Two Heroes” fue la película estrenada en 2018 y centrada en una visita a la Isla I, un centro de innovación tecnológica donde los héroes podían recibir apoyo de científicos e inventores. Allí fue donde conocimos a Melissa, quien desde el principio se ganó el cariño de los fans por ser una joven brillante, sin Don, pero con una mente prodigiosa.

Aunque por años hubo especulación sobre si los eventos de “Two Heroes” eran canon o no, el hecho de que Melissa aparezca en esta nueva temporada del anime, y más aún, aportando tecnología clave para que All Might pudiera volver a luchar, confirma que su historia sí cuenta dentro del universo oficial. Y para los que seguimos esta franquicia desde el principio, es una victoria.

Imagen promocional “My Hero Academia: Two Heroes" (Foto: Studio BONES)

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: TWO HEROES” Y EN QUÉ PLATAFORMAS?

“My Hero Academia: Two Heroes” es la primera película basada en el exitoso anime homónimo. La historia sigue a Izuku Midoriya y All Might mientras viajan a la isla I-Island para participar en una exposición científica que reúne a los mejores héroes e inventores del mundo. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando un grupo de villanos toma el control del lugar, desatando una intensa batalla que pondrá a prueba la relación entre maestro y aprendiz.

En cuanto a su disponibilidad, “My Hero Academia: Two Heroes” puede verse en distintas plataformas según el país. En Latinoamérica, suele encontrarse en Crunchyroll o Netflix, dependiendo de la región. En España, está disponible en Prime Video. En Estados Unidos, puede verse en Hulu, Crunchyroll, o en servicios de alquiler digital como Apple TV y Amazon Prime Video. Se recomienda comprobar la disponibilidad actual en el catálogo local de cada plataforma, ya que los derechos de streaming pueden variar con el tiempo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.