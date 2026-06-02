Si eres de los que llevan tiempo siguiendo “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero”) en Netflix, seguro has revisado más de una vez el estado del catálogo del anime en la plataforma de streaming. Y es que la biblioteca de la serie creció en los últimos meses y hoy luce mucho más ordenada para maratonear la historia de Deku en casa. Así, si quieres saber cómo quedó distribuido el contenido, qué partes de la producción puedes ver ahí mismo y cuál es la temporada que todavía falta sumar, esta nota es para ti.

Vale precisar que la ficción sigue a Izuku “Deku” Midoriya, un adolescente que nace sin dones en un mundo donde casi todos tienen poderes, hasta que hereda la habilidad del héroe número uno y entra a la Academia U.A. para entrenarse como profesional.

De esta manera, a lo largo del show televisivo, se muestra la evolución de nuestro protagonista junto a la Clase 1-A, mientras enfrenta a villanos cada vez más peligrosos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “My Hero Academia”:

¿QUÉ TEMPORADAS DE “MY HERO ACADEMIA” ESTÁN DISPONIBLES EN NETFLIX?

En el catálogo de Netflix de América Latina ya se puede encontrar las temporadas 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del anime, además de la sexta entrega, que se incorporó el pasado lunes 1 de junio del 2026—con doblaje latino—tras haber estado disponible durante años solo en Crunchyroll.

Esta temporada 6 consta de 25 episodios y adapta dos de los arcos más intensos del manga original de Kōhei Horikoshi.

La primera mitad se centra en la Guerra de Liberación Paranormal (capítulos 114 al 126), en la que los héroes se enfrentan de forma masiva al Frente de Liberación Paranormal liderado por Tomura Shigaraki.

Por otro lado, la segunda mitad, el arco del Héroe Oscuro (capítulos 127 al 138), explora las consecuencias del conflicto: la crisis de confianza del público, la fuga de All For One de la prisión de Tartarus y la decisión de Izuku Midoriya de abandonar la Academia U.A. para operar junto a los héroes profesionales fuera del entorno escolar.

¿CUÁL ES LA ÚNICA TEMPORADA DE “MY HERO ACADEMIA” QUE FALTA EN NETFLIX?

La única temporada de “My Hero Academia” que falta en el catálogo latinoamericano de Netflix es la octava, también conocida como “Final Season”.

Esta entrega se emitió en Japón entre octubre y diciembre del 2025 y adapta el arco de la Guerra Final y el Epílogo del manga, donde se desarrollan las batallas decisivas entre los héroes y los villanos del universo creado por Horikoshi.

Es decir, los espectadores pueden disfrutar de casi toda la historia dentro de la plataforma.

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA FINAL DE “MY HERO ACADEMIA”?

La temporada 8 de “My Hero Academia” continúa de forma directa los eventos de la séptima entrega.

En estos episodios se libra la confrontación definitiva entre Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki, además del desenlace del enfrentamiento entre All Might y All For One, que define el futuro de la sociedad de héroes.

Asimismo, somos testigos del cierre emocional de los arcos de muchos personajes secundarios, con escenas dedicadas a Bakugo, Todoroki, Uraraka y otros integrantes clave de la Clase 1-A.

El anime "My Hero Academia" está basado en el manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, publicado desde 2014 (Foto: Bones Film)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí