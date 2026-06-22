Este 2026 se marca una década desde que Izuku “Deku” Midoriya de “My Hero Academia” (en su idioma original: “Boku no Hero Academia”) apareció en pantalla por primera vez. Así, para celebrar este importante hito, el equipo detrás del anime no se ha quedado solo con un tráiler y algunas imágenes especiales. En realidad, TOHO animation abrió una convocatoria muy particular: quieren que los fans de la historia sean parte del video oficial del aniversario. ¡Aquí te cuento cómo sumarte antes de que se cierre el plazo!

Vale precisar que el show televisivo debutó el 3 de abril del 2016, basándose en el manga de Kōhei Horikoshi para Shueisha.

Desde entonces, su trayectoria habla por sí sola: ocho temporadas, 170 episodios más un especial de epílogo y cuatro películas.

De esta manera, el año del décimo aniversario lleva funcionando a pleno desde abril, con una gira de conciertos mundial, exposiciones, capítulos adicionales y transmisiones gratuitas de las primeras temporadas.

Además, el anime, producido por Studio Bones y distribuido por TOHO animation, confirmó su estatus ganando el premio Anime del Año en los Crunchyroll Anime Awards 2026, convirtiéndose en la primera entrega final de una serie en llevarse tal reconocimiento.

¿CÓMO ES EL VIDEO DE FANS QUE CELEBRA LOS 10 AÑOS DE “MY HERO ACADEMIA”?

Según la cuenta @TOHOanimationEN en X, TOHO animation está produciendo un video especial de aniversario de “My Hero Academia” que incluirá mensajes de fans seleccionados de Estados Unidos y Asia (excepto China continental y Corea del Sur).

Para esta ocasión, se elegirán hasta 50 mensajes, en función de emoción, originalidad y afinidad con el tema de la serie.

Cabe resaltar que el audiovisual no incluirá nicks ni nombres, solo el contenido del mensaje.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA POR LOS 10 AÑOS DE “MY HERO ACADEMIA”?

El proceso, tal como lo detalla la convocatoria oficial, requiere de dos pasos:

Seguir la cuenta de “My Hero Academia” en TikTok .

. Comentar en el post del tráiler del 10° aniversario, fijado en ese perfil, con tus mejores recuerdos del anime.

Importante: se recomienda no incluir datos personales (nombre real, correo electrónico u otros) dentro del comentario. Asimismo, es crucial que tu cuenta de TikTok esté en modo público para recibir notificaciones por mensaje directo en caso de ser seleccionado.

¿HASTA CUÁNDO PUEDES PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA POR LOS 10 AÑOS DE “MY HERO ACADEMIA”?

El periodo oficial de la campaña va desde el pasado miércoles 17 de junio al lunes 31 de agosto del 2026.

Ten en cuenta que solo pueden participar mayores de 18 años y, si tienes alguna duda adicional, la lista completa de reglas está disponible en la web de la campaña.

"My Hero Academia" ha anunciado una campaña de celebración por el décimo aniversario del anime (Foto: Bones Film)

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