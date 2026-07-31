Más de medio año después del gran final de la serie anime “My Hero Academia” (“Boku no Hero Academia” en su idioma original) y tan solo tres meses después del episodio adicional “More”, que adaptó el epilogo del manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi, llega el cortometraje especial “I Am a Hero Too”, que tiene como protagonista a Eri, la nieta del antiguo líder de la organización Yakuza Shie Hassaikai que tiene un don especial por el que villano Kai Chisaki (Overhaul) la mantuvo cautiva durante mucho tiempo.

Izuku Midoriya (Deku) y Mirio Togata (Lemillion) lideraron una misión para rescatarla en la cuarta temporada de la serie principal. Deku usó el poder de Eri a su favor para derrotar a Overhaul en una batalla histórica. Tras ser liberada, Eri se unió a la Academia U.A. bajo la supervisión y tutoría de Shota Aizawa.

En “My Hero Academia: I Am a Hero Too”, Eri aparece como una adolescente de 14 o 15 años y se enfoca en su sueño de convertirse en música. Mientras organiza un concierto, recorre la preparatoria y se encuentra con personajes del anime principal.

Toshinori Yagi (All Might) también aparecerá en el cortometraje "My Hero Academia: I Am a Hero Too", que se estrena el 2 de agosto (Foto: Bones Film)

LAS NUEVAS IMÁGENES DE “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”

Unos días antes del estreno de “My Hero Academia: I Am a Hero Too” en Crunchyroll, el 2 de agosto de 2026, se publicaron nuevas imágenes del cortometraje especial, que se basa exactamente en el capítulo manga derivado de 5 páginas (Capítulo 431.5), que fue escrito e ilustrado originalmente por el creador de la serie, Kohei Horikoshi.

El adelanto de este relato one-shot que fue incluido de forma exclusiva dentro del libro oficial de datos de la franquicia titulado “My Hero Academia: Ultra Age” muestra detalladamente el diseño de Eri como estudiante de preparatoria, confirmando su crecimiento físico tras el salto temporal de ocho años.

Eri también aparece interactuando con su guitarra acústica mientras ensaya para su debut en la música.Rostros. Mientras visita la Academia U.A. conversa con sus tutores Shota Aizawa y Present Mic.

Hizashi Yamada (Present Mic) y Shota Aizawa (Eraser Head) en una escena del cortometraje "My Hero Academia: I Am a Hero Too" (Foto: Bones Film)

¿DE QUÉ TRATA “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

Luego de que Eri fue rescatada (fue sometida a experimentos y torturada para producir drogas que destruyen dones) y llegó a la Academia UA, no se ahondó más en su historia, así que el corto “My Hero Academia: I Am a Hero Too” se encarga de eso.

Tras los traumas de su infancia, Eri descubre su amor por la música y entrena bajo la tutela de Kyoka Jiro. Además, organiza su primer concierto acústico callejero y visita con nostalgia las instalaciones de la Academia U.A. para invitar formalmente a Deku, Mirio y sus profesores.

¿CÓMO VER “MY HERO ACADEMIA: I AM A HERO TOO”?

Aunque algunos fans consiguieron ver el corto “I Am a Hero Too” durante la Anime Expo 2026, el emotivo epílogo centrado en Eri llegará a Crunchyroll recién el 2 de agosto de 2026.

Por lo tanto, para ver este corto anime solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Además se confirmó que los fans japoneses podrán ver el corto en pantalla grande durante las funciones especiales programadas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

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